Украинские звезды выступят на российском шоу: кто будет петь на "Песне года"

Песня года 2020 (коллаж РБК-Украина)

На Песне года 2020 в Германии выступит множество украинских артистов

Известное российское шоу "Песня года" отгремит в Германии в Штутгарте 15 февраля 2020 года. Зрителей ожидает насыщенная многочасовая программа, в основном состоящая из выступлений популярных украинских артистов. Агентство "Artist Production" анонсирует выступление LOBODA, MONATIK, "Время и Стекло" и Софии Ротару на концертном шоу в Германии.

Украинские артисты вновь принимают участие в российских песенных конкурсах и мероприятиях. Так, на песенном шоу выступит давно перебравшаяся в Россию Светлана Лобода, а также артисты, нередко выступающие на территории страны-агрессора – София Ротару, группа "Время и Стекло", а также MONATIK.

К слову, ранее, в 2017 году СБУ не выпустило Дмитрия Монатика в Россию из-за запрета властей. Из-за этого ему пришлось отменить несколько концертов в России. Стоит также добавить, что с того момента ему удавалось несколько раз выступить на российских музыкальных аренах. Что касается Софии Ротару, то ее недавнее выступление в России вызвало неоднозначную реакцию. Ранее певица заявляла, что "никогда не чувствовала себя русской", а также что "Крым — это, безусловно, Украина". Кроме того, украинская народная певица год назад отменила несколько концертов в РФ из-за политической позиции.

В шоу "Песня года" 15 февраля примут участие:

София Ротару;

LOBODA;

Стас Михайлов;

Тима Белорусских;

Полина Гагарина;

Monatik;

Игорь Николаев;

Диана Арбенина;

Ирина Дубцова;

Время и Стекло;

Стас Пьеха;

Zivert;

Mot.

Список артистов, которые выступят на концерте будет дополняться, сообщили в пресс-службе.

Стоимость билета на концертное шоу отталкивается от 65 евро для одного зрителя. Максимальная стоимость "обычных" мест в зале достигает 309 евро с человека. VIP-места стоят от 329 евро.

Напомним, что первый фестиваль "Песня года" прошел в 1971 году. Тогда в главной редакции Центрального телевидения появилась идея нового формата эфирного песенного конкурса. В течение года телезрителям презентовались различные исполнители и композиции. А лучшие из них позже звучали в итоговом финальном шоу "Песня года". В 1991 году телефестиваль приостановили в связи с распадом СССР. Позже "Песня года" возобновила свою деятельность. За всю историю финалов шоу в эфире прозвучало более 2 тысяч композиций.