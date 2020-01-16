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Российский певец собрался с концертом в Украину: называл аннексию Крыма "блестящей"

STYLERЖизнь    16.01.2020 - 07:59
Российский певец собрался с концертом в Украину: называл аннексию Крыма "блестящей"
Валерий Сюткин едет в Украину (фото: instagram.com/syutkin_valeriy)

Валерий Сюткин решил выступить в Украине

Валерий Сюткин анонсировал свой концеррт в Киеве во Дворце Украина. Выступление должно пройти 27 апреля. Интересно, что бывший солист группы "Браво" активно поддержал аннексию Крыма и даже называл ее "блестящей". На факт приезда россиянина обратил внимание украинский шоумен и волонтер Сергей Притула на своей странице в Facebook.

"Валера Сюткин считает, что Владимир Владимирович провел аннексию Крыма "блестяще" !!! Внимание, знатоки, вопрос: проведет ли Валерий свой концерт в Палаце Украина? Минута пошла!" - написал Притула.

Напомним, что в 2014 году в интервью Дмитрию Гордону Сюткин говорил, что аннексия Путиным Крыма является восстановлением исторической справедливости.

"Исторически, если сказать о Крыме, там ошибка была раньше, когда Никита Сергеевич его с легкой руки присвоил. Как проведена операция Владимиром Владимировичем? Блестяще. Без крови, красиво и историческая справедливость может быть восторжествовала", - сказал Сюткин.

Российский певец собрался с концертом в Украину: называл аннексию Крыма &quot;блестящей&quot;

Также Сюткин отмечал, что не занимает чью-либо сторону конфликта.

Пользователи сети в комментариях у Притулы отреагировали на данный факт.

  • А я не можу зрозуміти, чому такий ажиотаж з Сюткиним? Кому він потрібний той і прийде і в цьому біда. Бо у людей напроч відсютня гідність, солідарність.
  • Маємо те що маємо. Куча українських зірок виступають с гастролями в Росії ходять в гості на російські канали і потім Ви ж, Сергій, з ними гарненько так спілкуєтесь, "обнімашки, целовашки" на каналі де працюєте. Невже це не одне й те ж саме? Для мене однаковісінько.
  • Ох, хлопці, давайте Валері таааак ''блестяще ' перцю всипимо, під саме ''не могу''. Нехай нас, кримських бандеревців, на все життя не забуде! Притула, за роботу! Ти ж у нас самий крутий на веселі сценарії. Якщо - що, ми допоможемо з ідеями. Кримська бандерівка.

Российский певец собрался с концертом в Украину: называл аннексию Крыма &quot;блестящей&quot;Скриншот комментариев

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