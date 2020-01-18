ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Сторонники аннексии Крыма готовятся к гастролям в Украине: все подробности

STYLERЖизнь    18.01.2020 - 21:20
Сторонники аннексии Крыма готовятся к гастролям в Украине: все подробности
Дуэт "Кролики" (фото: facebook.com/kontramarka.de)

Юмористический дуэт "Кролики" собирается посетить Украину с новой концертной программой

Дуэт "Кролики", который поддержал аннексию Крыма Россией, планирует посетить Украину с новой программой "Давайте посмеемся". При этом участники дуэта Владимир Данилец и Владимир Моисеенко находятся в базе сайта "Миротворец".

Комики планируют приехать в Украину и дать свой первый концерт в Фастове 8 февраля в Городском дворце культуры. При этом практически все билеты на концерт уже раскуплены.

Сторонники аннексии Крыма готовятся к гастролям в Украине: все подробности

Дуэт Кролики собрались выступить в Украине (скриншот с tickets.ua)

Кроме того, после Фастова концерты запланированы еще по крайне мере в пяти других городах Украины: Белгород-Днестровском, Южном, Александрии, Смеле и Броварах.

Сторонники аннексии Крыма готовятся к гастролям в Украине: все подробности

Дуэт Кролики собрались выступить в Украине (скриншот с tickets.ua)

Стоит отметить, что Владимир Данилец и Владимир Моисеенко попали в базу "Миротворца" из-за участия в телемосте с Россией "Надо поговорить".

Напомним, что российский певец Валерий Сюткин собрался с концертом в Украину. При этом он называл аннексию Крыма "блестящей". На факт приезд бывшего вокалиста группы "Браво" обратил внимание украинский шоумен и волонтер Сергей Притула.

В 2014 году в интервью Дмитрию Гордону Сюткин заявил, что аннексия Крыма Россией – это восстановление исторической справедливости. Сюткин также заявлял, что не занимает никакую сторону конфликта.

Ранее сообщалось о том, что 15 февраля украинские звезды выступят на "Песне года" 2020 в Германии в Штутгарте.

Украинского футболиста выгнали из клуба за демонстративную поездку в Россию Русское Рождество: нардеп отгулял праздники с российскими звездами в Куршевеле (видео)
Новости Украины скандалартисты
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь