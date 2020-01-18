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Прихильники анексії Криму готуються до гастролей в Україні: усі подробиці

STYLERЖиття    18.01.2020 - 21:20
Прихильники анексії Криму готуються до гастролей в Україні: усі подробиці
Дует "Кролики" (фото: facebook.com/kontramarka.de)

Гумористичний дует "Кролики" збирається відвідати Україну з новою концертною програмою

Дует "Кролики", який підтримав анексію Криму Росією, планує відвідати Україну з новою програмою "Давайте посміємося". При цьому учасники дуету Володимир Данилець і Володимир Моїсеєнко знаходяться в базі сайту "Миротворець".

Коміки планують приїхати в Україну і дати свій перший концерт у Фастові 8 лютого в Міському палаці культури. При цьому практично всі квитки на концерт вже розкуплені.

Прихильники анексії Криму готуються до гастролей в Україні: усі подробиці

Дует "Кролики" зібралися виступити в Україні (скріншот з tickets.ua)

Крім того, після Фастова концерти заплановані ще принаймні в п'яти містах України: Білгород-Дністровському, Південному, Олександрії, Смілі та Броварах.

Прихильники анексії Криму готуються до гастролей в Україні: усі подробиці

Дует "Кролики" зібралися виступити в Україні (скріншот з tickets.ua)

Варто зазначити, що Володимир Данилець і Володимир Моїсеєнко потрапили в базу "Миротворця" через участь в телемості з Росією "Треба поговорити".

Нагадаємо, що російський співак Валерій Сюткін зібрався з концертом в Україну. При цьому він називав анексію Криму "блискучою". На факт приїзд колишнього вокаліста гурту "Браво" звернув увагу український шоумен і волонтер Сергій Притула.

У 2014 році в інтерв'ю Дмитру Гордону Сюткін заявив, що анексія Криму Росією – це відновлення історичної справедливості. Сюткін також заявляв, що не займає ніякої сторону конфлікту.

Раніше повідомлялося про те, що 15 лютого українські зірки виступлять на "Пісні року" 2020 в Німеччині в Штутгарті.

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