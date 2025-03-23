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Стоматолог объяснила, почему ни в коем случае не надо добавлять сахар в чай или кофе

Воскресенье 23 марта 2025 12:55
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Стоматолог объяснила, почему ни в коем случае не надо добавлять сахар в чай или кофе Фото: Стоматолог сделала предостережение относительно горячих напитков (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Стоматолог сделала заявление относительно горячих напитков. Она предупредила, что не надо добавлять сахар в чай и кофе.

Почему этого не надо делать, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на SurreyLive.

Что вредит зубам больше всего?

Стоматолог Анна Петерсон объяснила, что добавление в чай или кофе сахара вредит зубам больше, чем употребление плитки шоколада.

Но почему это так? Анна объяснила, что каждый раз, когда вы потребляете сахар, ваш рот попадает в "опасную зону", и в этом состоянии ваши зубы начинают "деминерализоваться" и начинается процесс гниения.

"Это случается с нами каждый день. Мы завтракаем, заходим в опасную зону и примерно через 30 минут возвращаемся оттуда, и мы в безопасной зоне. Ваши зубы могут справиться с трехразовым питанием и двумя перекусами между этим", - сказала врач.

Однако проблема чашек чая и кофе заключается в том, что их пьют дольше, чем обычно едят плитку шоколада.

Анна сказала, что люди, которые любят горячие напитки, как правило, выпивают несколько в течение дня, и употребление их в течение 30-40 минут увеличивает время пребывания в опасной зоне, которую она описала.

"После этого все еще нужно больше времени - еще 30 минут, пока вы не вернетесь в безопасную зону", - сказала эксперт.

Стоматолог советует выбирать горячие напитки без добавления сахара и наслаждаться ими без вреда для зубов.

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