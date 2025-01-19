Стоматолог розповів, чи потрібно змочувати зубну щітку у воді перед нанесенням пасти

Найчастіше люди перед нанесення пасти змочують зубну щітку у воді. Стоматолог розповів, що ця помилка може привести до нерівномірного очищення ротової порожнини та до багатьох інших проблем.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Daily Express .

Яких помилок уникати під час чищення

Змочувати щітку у воді перед нанесенням пасти

Стоматолог Сахіл Пател розповів, що з мочування зубної щітки перед нанесенням на неї зубної пасти призводить до розчинення зубної пасти, що спричиняє швидке утворення піни. А це своєю чергою змушує швидше закінчити чищення зубів.

Куплена в магазині зубна паста має достатню кількість вологи, щоб "діяти" без додавання води.

Що стосується техніки, то стоматолог радить починати чищення зубів із задньої частини рота, яку часто найважче очистити.

Якщо ви починаєте з передньої частини й залишаєте задню до останньої, то ви швидше за все зупинитесь передчасно і не очистити зуби ретельно.

Пропускати вечірнє чищення

Багато людей чистять зуби лише раз на день.

Вночі вироблення слини зменшується, що дозволяє частинкам їжі затримуватися і спричиняти проблеми з зубами. Експерт також рекомендує зосереджуватися не на якості, а не на кількості. Проблеми виникають, коли ми постійно пропускаємо певні ділянки.

Сильно тиснути на щітку

Варто не сильно тиснути на щітку, а тримати її з необхідною силою, щоб вона ковзала прямо по зубах.

"Якщо щетинки розпластуються по зубах, вони не виконують ефективної роботи", - додав медик.

Що стосується інструментів, доктор Патель віддає перевагу міжзубним йоржикам, а не зубній нитці. Маленькі щетинки, які очищають між зубами, створені для того, щоб досягти складних ділянок між зубами. Вони бувають різних форм і розмірів.

Неправильний вибір щітки або пасти

Стоматолог рекомендує використовувати зубні щітки середньої жорсткості, але також потрібно враховувати чутливість ясен. Зубна паста не повинна містити відбілюючих компонентів, оскільки такими продуктами не можна користуватися на постійній основі.