Чому не можна чистити зуби під час прийому душу

Багато людей чистять зуби під час прийняття душу. Як виявилось, така звичка може бути небезпечною для здоров’я.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Livestrong .

Наслідки чищення зубів під душем

Чищення зубів під душем може скоротити кілька хвилин вашої процедури особистого догляду.

Однак, в душових насадках було зареєстровано понад мільйон бактеріальних клітин на квадратний сантиметр.

Варто знати, що багато душових лійок містять високий рівень бактерій, які можуть викликати інфекції при вдиханні або ковтанні.

До того ж використання одного і того ж джерела води для чищення зубів і миття тіла може привести до перенесення мікробів з інших частин тіла в рот.

Важливо також не залишати зубну щітку в душі, оскільки волога створює ідеальне середовище для росту бактерій, які можуть забруднити щетину щітки.

Вологе середовище забезпечує ідеальні умови для росту бактерій, тому важливо переконатися, що ваша зубна щітка може правильно зберігається після чищення.

Чищення зубів під душем може наражати вас на бактерії, які потенційно можуть зашкодити вашому здоров’ю зубів і в цілому. Тож якщо ви хочете бути обережними, краще почистіть щіткою біля раковини.

Як правильно чистити зуби

Для чищення зубів використовують мануальну зубну щітку або електричну. .

Ось кілька основних рекомендацій:

зубну щітку змочіть водою

нанесіть зубну пасту

м’якими, короткими рухами, паралельними до зубного ряду, почистьте передні зуби

у такому ж положенні чистіть зовнішні бічні поверхні зубів

переверніть щітку щетиною вгору та очистіть внутрішню поверхню зубів і жувальні поверхні корінних зубів

прополощіть рот теплою водою

вся чистка зубів повинна займати 2-3 хвилини

Категорично не можна замість зубної пасти використовувати такі абразиви як морська або кам’яна сіль, сода, товчене деревне вугілля. Це речовини з високою абразивністю. Вони дряпають емаль, відкриваючи шлях до проникнення бактерій в емаль, підвищують чутливість зубів.