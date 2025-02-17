Стоматолог назвала зубную щетку, которая лучше всего борется с кариесом

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok -страницу стоматолога Сурины Сегал.

Какая зубная щетка лучше

Врач рассказала, какая разница между электрической зубной щеткой и ручной. Если выбирать обычную щетку, то все заключается во вращении, нажатии и правильном угле. Тогда как электрическая зубная щетка сделает всю работу за вас.

"Не поймите меня неправильно: ручная зубная щетка, которой пользуются должным образом, удивительная, но простоту электрической зубной щетки просто трудно победить", - добавила стоматолог.

Также врач назвала две вещи, которые она никогда бы не сделала:

это включает чистку зубов после завтрака

полоскание рта водой после чистки

Надлежащая гигиена ротовой полости поможет поддерживать чистоту рта и избежать каких-либо болезненных поездок к стоматологу.

Щетина электрической зубной щетки вибрирует или вращается, помогая удалить налет с зубов и десен. Вибрация обеспечивает больше микродвижений каждый раз, когда вы проводите щеткой по зубам.

Исследования показали, что в целом электрические зубные щетки действительно уменьшают налет и устраняют признаки гингивита больше, чем ручные зубные щетки.

Когда заменять зубную щетку

Меняйте зубную щетку каждые три месяца. Скорее замените зубную щетку, если она выглядит потертой или если вы пользовались ею, когда были больны.

Как электрические, так и ручные зубные щетки эффективны для чистки зубов, если вы используете надлежащую технику и чистите зубы достаточно долго. В общем, электрическая зубная щетка может облегчить чистку зубов, что приведет к лучшему удалению налета.