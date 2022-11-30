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У столичному метро можна зарядити телефон: на яких станціях це доступно

Скористатися можливістю можуть усі охочі (фото: facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Юлія Гаюк

Наразі зарядити свої гаджети можна на 19 станціях київського метрополітену.

Про це повідомив мер Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі.

Які станції вже обладнано?

На 19 станціях столичного метрополітену облаштовані точки з USB-зарядками, де доступна можливість підзарядити мобільні телефони та інші гаджети.

Ці локації розміщені рівномірно на всіх гілках метро, щоб кияни з різних районів мали змогу швидко поповнити заряд смартфона.

Червона гілка

  • "Академмістечко"
  • "Житомирська"
  • "Нивки"
  • "Берестейська"

Синя гілка

  • "Теремки"
  • "Іподром"
  • "Виставковий центр"
  • "Васильківська"
  • "Голосіївська"
  • "Деміївська"
  • "Тараса Шевченка"
  • "Почайна"
  • "Мінська"
  • "Героїв Дніпра"

Зелена гілка

  • "Бориспільська"
  • "Харківська"
  • "Позняки"
  • "Осокорки"
  • "Видубичі"

Найбільше точок обладнано синій лінії - 10, а найменше на червоній - всього чотири. Проте варто зазначити, що мережа для підзарядки телефонів на станціях метро буде розширюватися.

Карта метро в Києві (фото: metro.kyiv.ua)

Нагадаємо, що з 1 листопада в столичному метро діють певні зміни. Ми розповідали, що нового в київській підземці.

Дивіться також, що робилося в метро під час блекауту в Києві.

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КиївВіталий Кличко