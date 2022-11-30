У столичному метро можна зарядити телефон: на яких станціях це доступно

Наразі зарядити свої гаджети можна на 19 станціях київського метрополітену.
Про це повідомив мер Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі.
На 19 станціях столичного метрополітену облаштовані точки з USB-зарядками, де доступна можливість підзарядити мобільні телефони та інші гаджети.
Ці локації розміщені рівномірно на всіх гілках метро, щоб кияни з різних районів мали змогу швидко поповнити заряд смартфона.
Червона гілка
Синя гілка
Зелена гілка
Найбільше точок обладнано синій лінії - 10, а найменше на червоній - всього чотири. Проте варто зазначити, що мережа для підзарядки телефонів на станціях метро буде розширюватися.
Карта метро в Києві (фото: metro.kyiv.ua)
Нагадаємо, що з 1 листопада в столичному метро діють певні зміни. Ми розповідали, що нового в київській підземці.
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