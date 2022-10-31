У метро Києва з 1 листопада запровадять важливу зміну: що поміняється

У метро Києва збільшать інтервали руху поїздів. Це станеться з 1 листопада 2022 року.

Як ходитиме метро

У піковий годинник інтервали між поїздами становитимуть 4-5 хвилин, а в міжпікові 8-10 хвилин.



Фахівці постійно здійснюють моніторинг пасажирів на станціях київського метро. Відповідно до цих показників, вони відрегулювали графіки руху та збільшили інтервали між поїздами.

Зазначається, що такий режим роботи метро дозволить більш економно споживати електроенергію. А зараз це дуже актуально у зв'язку із постійним ракетним обстрілом росіян енергетичної інфраструктури України.



У пріоритеті залишається безпека городян та гостей столиці, тож усі пасажирські зони метрополітену залишаються з належним рівнем освітлення.

У метро Києва незабаром запрацюють туалети

До речі, у метро Києва відкриють безкоштовні вбиральні для пасажирів. Це сталося після того, як петиція з проханням відкрити вбиральні на станціях отримала необхідну кількість голосів. Точна дата відкриття санвузлів ще не повідомляється.