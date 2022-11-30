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В метро Киева можно зарядить телефоны: на каких станциях доступна услуга

Воспользоваться возможностью могут все желающие (фото: facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Юлия Гаюк

Зарядить свои гаджеты можно на 19 станциях киевского метрополитена.

Об этом сообщил мэр Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

Какие станции уже оборудованы?

На 19 станциях столичного метрополитена оборудованы точки с USB-зарядками, где можно подзарядить мобильные телефоны и другие гаджеты.

Эти локации размещены равномерно на всех ветвях метро, чтобы киевляне из разных районов могли быстро пополнить заряд смартфона.

Красная ветка

  • "Академгородок"
  • "Житомирская"
  • "Нивки"
  • "Берестейский"

Синяя ветка

  • "Теремки"
  • "Ипподром"
  • "Выставочный центр"
  • "Васильковская"
  • "Голосеевская"
  • "Демеевская"
  • "Тараса Шевченко"
  • "Почайна"
  • "Минская"
  • "Героев Днепра"

Зеленая ветка

  • "Бориспольская"
  • "Харьковская"
  • "Позняки"
  • "Осокорки"
  • "Выдубичи"

Больше всего точек оборудовано синей линии - 10, а меньше всего на красной - только четыре. Однако следует отметить, что сеть для подзарядки телефонов на станциях метро будет расширяться.

Карта метро в Киеве (фото: metro.kyiv.ua)

Напомним, что с 1 ноября в столичном метро действуют определенные изменения. Мы говорили, что нового в киевской подземке.

Смотрите также, что творилось в метро во время блекаута в Киеве.

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КиевВиталий Кличко