В метро Киева можно зарядить телефоны: на каких станциях доступна услуга

Зарядить свои гаджеты можно на 19 станциях киевского метрополитена.
Об этом сообщил мэр Виталий Кличко в своем Telegram-канале.
На 19 станциях столичного метрополитена оборудованы точки с USB-зарядками, где можно подзарядить мобильные телефоны и другие гаджеты.
Эти локации размещены равномерно на всех ветвях метро, чтобы киевляне из разных районов могли быстро пополнить заряд смартфона.
Красная ветка
Синяя ветка
Зеленая ветка
Больше всего точек оборудовано синей линии - 10, а меньше всего на красной - только четыре. Однако следует отметить, что сеть для подзарядки телефонов на станциях метро будет расширяться.
Карта метро в Киеве (фото: metro.kyiv.ua)
Напомним, что с 1 ноября в столичном метро действуют определенные изменения. Мы говорили, что нового в киевской подземке.
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