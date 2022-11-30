У столичному метро можна зарядити телефон: на яких станціях це доступно
Наразі зарядити свої гаджети можна на 19 станціях київського метрополітену.
Про це повідомив мер Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі.
Які станції вже обладнано?
На 19 станціях столичного метрополітену облаштовані точки з USB-зарядками, де доступна можливість підзарядити мобільні телефони та інші гаджети.
Ці локації розміщені рівномірно на всіх гілках метро, щоб кияни з різних районів мали змогу швидко поповнити заряд смартфона.
Червона гілка
- "Академмістечко"
- "Житомирська"
- "Нивки"
- "Берестейська"
Синя гілка
- "Теремки"
- "Іподром"
- "Виставковий центр"
- "Васильківська"
- "Голосіївська"
- "Деміївська"
- "Тараса Шевченка"
- "Почайна"
- "Мінська"
- "Героїв Дніпра"
Зелена гілка
- "Бориспільська"
- "Харківська"
- "Позняки"
- "Осокорки"
- "Видубичі"
Найбільше точок обладнано синій лінії - 10, а найменше на червоній - всього чотири. Проте варто зазначити, що мережа для підзарядки телефонів на станціях метро буде розширюватися.
Карта метро в Києві (фото: metro.kyiv.ua)
Нагадаємо, що з 1 листопада в столичному метро діють певні зміни. Ми розповідали, що нового в київській підземці.
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