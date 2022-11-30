У столичному метро можна зарядити телефон: на яких станціях це доступно

Наразі зарядити свої гаджети можна на 19 станціях київського метрополітену.

Про це повідомив мер Віталій Кличко у своєму Telegram -каналі.

Які станції вже обладнано?

На 19 станціях столичного метрополітену облаштовані точки з USB-зарядками, де доступна можливість підзарядити мобільні телефони та інші гаджети.

Ці локації розміщені рівномірно на всіх гілках метро, щоб кияни з різних районів мали змогу швидко поповнити заряд смартфона.

Червона гілка

"Академмістечко"

"Житомирська"

"Нивки"

"Берестейська"

Синя гілка

"Теремки"

"Іподром"

"Виставковий центр"

"Васильківська"

"Голосіївська"

"Деміївська"

"Тараса Шевченка"

"Почайна"

"Мінська"

"Героїв Дніпра"

Зелена гілка

"Бориспільська"

"Харківська"

"Позняки"

"Осокорки"

"Видубичі"

Найбільше точок обладнано синій лінії - 10, а найменше на червоній - всього чотири. Проте варто зазначити, що мережа для підзарядки телефонів на станціях метро буде розширюватися.

Карта метро в Києві (фото: metro.kyiv.ua)