В метро Киева можно зарядить телефоны: на каких станциях доступна услуга
Зарядить свои гаджеты можно на 19 станциях киевского метрополитена.
Об этом сообщил мэр Виталий Кличко в своем Telegram-канале.
Какие станции уже оборудованы?
На 19 станциях столичного метрополитена оборудованы точки с USB-зарядками, где можно подзарядить мобильные телефоны и другие гаджеты.
Эти локации размещены равномерно на всех ветвях метро, чтобы киевляне из разных районов могли быстро пополнить заряд смартфона.
Красная ветка
- "Академгородок"
- "Житомирская"
- "Нивки"
- "Берестейский"
Синяя ветка
- "Теремки"
- "Ипподром"
- "Выставочный центр"
- "Васильковская"
- "Голосеевская"
- "Демеевская"
- "Тараса Шевченко"
- "Почайна"
- "Минская"
- "Героев Днепра"
Зеленая ветка
- "Бориспольская"
- "Харьковская"
- "Позняки"
- "Осокорки"
- "Выдубичи"
Больше всего точек оборудовано синей линии - 10, а меньше всего на красной - только четыре. Однако следует отметить, что сеть для подзарядки телефонов на станциях метро будет расширяться.
Карта метро в Киеве (фото: metro.kyiv.ua)
Напомним, что с 1 ноября в столичном метро действуют определенные изменения. Мы говорили, что нового в киевской подземке.
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