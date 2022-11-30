В метро Киева можно зарядить телефоны: на каких станциях доступна услуга

Зарядить свои гаджеты можно на 19 станциях киевского метрополитена.

Об этом сообщил мэр Виталий Кличко в своем Telegram -канале.

Какие станции уже оборудованы?

На 19 станциях столичного метрополитена оборудованы точки с USB-зарядками, где можно подзарядить мобильные телефоны и другие гаджеты.

Эти локации размещены равномерно на всех ветвях метро, чтобы киевляне из разных районов могли быстро пополнить заряд смартфона.

Красная ветка

"Академгородок"

"Житомирская"

"Нивки"

"Берестейский"

Синяя ветка

"Теремки"

"Ипподром"

"Выставочный центр"

"Васильковская"

"Голосеевская"

"Демеевская"

"Тараса Шевченко"

"Почайна"

"Минская"

"Героев Днепра"

Зеленая ветка

"Бориспольская"

"Харьковская"

"Позняки"

"Осокорки"

"Выдубичи"

Больше всего точек оборудовано синей линии - 10, а меньше всего на красной - только четыре. Однако следует отметить, что сеть для подзарядки телефонов на станциях метро будет расширяться.

Карта метро в Киеве (фото: metro.kyiv.ua)