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Стоит ли украинцам ждать погодных сюрпризов в октябре: прогноз синоптиков

STYLERЖизнь    28.09.2019 - 07:02
Стоит ли украинцам ждать погодных сюрпризов в октябре: прогноз синоптиков
Погода в Украине (фото: РБК-Украина)

Какой будет погода в Украине в средине осени - в материале Styler

Погода в Украине в октябре 2019 года будет среднестатистической. Синоптики Укргидрометцентра прогнозируют колебания в пределах +7... +12 градусов тепла, что близко к многолетним значениям.

Холоднее всего будет в горных регионах - температура будет держаться на отметке 6-7 градусов, пишет УНН со ссылкой на синоптиков Гидрометцентра.

Традиционно в Украине в первой декаде октября показатели составляют 6-12 градусов тепла, а к средине и в конце месяца уже держаться на уровне +8 по Цельсию.

Сегодня же в Украине немного потеплеет, но будет мокро и пасмурно в западных и северных областях. На остальной территории переменная облачность без осадков.

Стоит ли украинцам ждать погодных сюрпризов в октябре: прогноз синоптиков

Погода в Украине (фото: РБК-Украина)

Согласно карте от Украинского гидрометцентра, 28 сентября температура воздуха будет колебаться в пределах +14... +22 градусов. На Западе и Юге теплее, а в северных, восточных и центральных облсатях прохладнее.

Стоить отметить, что в Киеве в субботу будет самая низкая температура по стране - от +14 до +16 градусов, хотя ранее синоптики обещали +19. Будет моросить дождь.

Стоит ли украинцам ждать погодных сюрпризов в октябре: прогноз синоптиков

Погода в Украине 28 сентября (фото: meteo.gov.ua)

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