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Чи варто українцям чекати погодних сюрпризів у жовтні: прогноз синоптиків

STYLERЖиття    28.09.2019 - 07:02
Чи варто українцям чекати погодних сюрпризів у жовтні: прогноз синоптиків
Погода в Україні (фото: РБК-Україна)

Якою буде погода в Україні в середині осені - в матеріалі Styler

Погода в Україні у жовтні 2019 року буде середньостатистичною. Синоптики Укргідрометцентру прогнозують коливання в межах +7... +12 градусів тепла, що близько до багаторічних значень.

Найхолодніше буде в гірських регіонах - температура триматиметься на позначці 6-7 градусів, пише УНН з посиланням на синоптиків Гідрометцентру.

Традиційно в Україні в першій декаді жовтня показники складають 6-12 градусів тепла, а до середини і наприкінці місяця вже тримаються на рівні +8 за Цельсієм.

Сьогодні ж в Україні трохи потеплішає, але буде мокро і похмуро у західних і північних областях. На решті території мінлива хмарність без опадів.

Чи варто українцям чекати погодних сюрпризів у жовтні: прогноз синоптиків

Погода в Україні (фото: РБК-Україна)

Згідно карті від Українського гідрометцентру, 28 вересня температура повітря буде коливатися в межах +14... +22 градусів. На Заході і Півдні тепліше, а в північних, східних і центральних областях прохолодніше.

Варто відзначити, що в Києві в суботу буде найнижча температура по країні - від +14 до +16 градусів, хоча раніше синоптики обіцяли +19. Буде накрапувати дощ.

Чи варто українцям чекати погодних сюрпризів у жовтні: прогноз синоптиків

Погода в Україні 28 вересня (фото: meteo.gov.ua)

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