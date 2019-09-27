Воздвижение 2019: топ церквей, названных в честь большого праздника

Топ церквей Воздвижения Честного Креста в Украине (Коллаж РБК-Украина)

Воздвижение Креста Господнего - самые известные церкви в Украине

Православная церковь Украины 27 сентября отмечает праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господнего. В этот день был найден крест, на котором распяли Иисуса Христа, а потом этот же крест вернули из Персии. В обоих случаях крест перед народом воздвигали и направляли в разные стороны света по очереди, чтобы люди могли ему поклониться и разделить радость.

В Украине существует несколько церквей, которые названы в честь этого праздника и имеют название Церковь Воздвижения Честного креста, а также есть церкви, которые имею название – Крестовоздвиженская.

Киев

Самая известная из них – это Крестоводвиженская церковь в Киево-Печерской Лавре. Она была построена в 1700 году на деньги казацкого полковника Павла Герцика. Ее несколько раз достраивали и перестраивали и из нее есть три входа в Ближние пещеры Киево-Печерской лавры.

Крестоводвиженская церковт в Киеве

Каменец-Подольский

Одна из самых древних Крестоводвиженских церквей в Украине – это деревянная церковь в Каменец-Подольском. Она построена под стенами Старой Башни, в урочище Карвасары.

По легенде, в 1621 году гетман Петро Канашевич-Сагайдачный возвращался раненый после боя через Каменец-Подольский. Именно тогда он решил основать там православную церковь. В 1953 году храм закрыли и использовали помещение как кинотеатр. В 1987 было решено провести реконструкцию и в 1991 году ее снова открыли для богослужения.

Крестоводвиженская церковь в Каменец-Подольском

Монастырска

В городе Монастырска Тернопольской области есть действующая церковь Воздвижения Честного Креста Господнего. Она была построена в 1982 году по инициативе о. Захария Подляшецкого.

Церковь Воздвижения Честного креста в Монастырске

Тернополь

Еще одна церковь Воздвижения Честного Креста находится в Тернополе. По некоторым данным, она была построена в XVI столетии, однако в архивах есть ведомости о том, что она существовала еще в 1570 году.

По легенде, в древние времена возле церкви были Львовские ворота, которые выполняли важную охранную функцию во время турецко-татарских нападений. Также на церкви была своя сигнальная система – колокола и костры, которые было видно и слышно за много километров.

Церковь Воздвижения Честного креста в Тернополе

Львовская область

В городе Городок Львовской области находится Костел Воздвижения Честного Креста – культовое сооружение, постройка которого началась еще в 1372 году при правителе Королевства Руси Владиславе Опольчике. Сначала здание было деревянным, а потом его построили из кирпича. В 1616 году костел сгорел, но его полностью восстановили и даже увеличили количество колоколов. В 1902 году там провели полную реставрацию.

Костел Воздвижения Честного креста во Львовской области