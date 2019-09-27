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В Украине резко изменится погода: прогноз на выходные

STYLERЖизнь    27.09.2019 - 20:08
В Украине резко изменится погода: прогноз на выходные
Погода в Украине и Киеве на выходных (фото: РБК-Украина)

В Украину в конце сентября придет теплое, но мокрое бабье лето

Погода в Украине на выходных принесет приятные и не очень изменения - столбики термометра поползут вверх, но во многих областях ожидаются дожди - кое-где будет моросить, а местами настоящие проливные дожди. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Так, в субботу, 28 сентября, на Западе и в Севере небо затянет облаками, будет моросить. На остальной части страны без осадков, переменная облачность.

Ближайшей ночью будет довольно прохладно, но до заморозков не дойдет - от +6 до +9, на Западе местами до +12, а на юге Одесской области до +13.

Днем теплее всего в западных и южных областях - от +17 до +22 градусов, а на Севере, в Центре и на Востоке - от +15 до +20 тепла.

В Киеве в субботу будет моросить, ближайшей ночью +7... +9, днем +17... +19.

В Украине резко изменится погода: прогноз на выходные

Погода в Украине 28 сентября (фото: meteo.gov.ua)

В воскресенье, 29 сентября, атмосферный фронт переместится с Запада, а моросящий дождь перерастет местами в настоящие ливни. Дождить будет по всей стране, кроме западных областей.

Температурные показатели днем останутся на том же уровне, что и в субботу, а вот ночная температура повысится до +8... +12, а в Одесской области ночью будет +14... +16.

В Киеве в воскресенье ожидается проливной дождь, днем +17... +19, ночью +10... +12.

В Украине резко изменится погода: прогноз на выходные

Погода в Украине 29 сентября (фото: meteo.gov.ua)

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