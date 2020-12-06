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Чи варто мити автомобіль узимку: експерти назвали нюанси

Неділя 06 грудня 2020 21:31
Чи варто мити автомобіль узимку: експерти назвали нюанси
Як правильно мити автомобіль узимку (Фото: Віталій носач, РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Мити чи не мити свій автомобіль в зимовий період – особиста справа кожного водія. На цю тему думки фахівців та експертів розділилися. Є ті, хто вважає, що машину потрібно обов'язково мити в будь-який час року, а є ті, хто наполягає на тому, що така турбота про залізного коня тільки шкодить.

Чистий автомобіль безсумнівно радує око, особливо після їзди по брудним і мокрим вулицями. Однак експерти стверджують, що лакофарбове покриття сильно страждає через те, що машину з холодної вулиці заганяють в тепле приміщення автомийки. Різкий перепад температур може привести до появи тріщин. Про це пише 1Gai.

Після миття в таких тріщинах майже завжди залишається вода, яка на морозі перетворюється в лід, розширюється і збільшує проблеми з покриттям. Гумові ущільнювачі дверей, багажника, люків, у тому числі й паливного бака також мають здатність зберігати вологу, яка після миття миттєво примерзають.

Як варіант – потрібно дати автомобіля після мийки висохнути як слід і знайти сервіс біля гіпермаркету з підземним паркінгом. Також варто залишити автомобіль після миття на деякий час на сервісі. Якщо температура повітря впала нижче -10 градусів – перенесіть мийку на інший день і обмежтеся тільки чищенням.

Чистити автомобіль в зимовий час потрібно обов'язково, щоб його було видно на дорозі під час негоди. Фари, відбивачі, номерні знаки – в першу чергу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що фахівці розповіли, як правильно їздити по снігу та ожеледиці.

А також розповідали про те, що у МВС хочуть підвищити штрафи для водіїв у тисячі разів.

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