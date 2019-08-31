Не стоит на месте: Комаровский развеял популярный миф о БЦЖ (видео)

Фото: Доктор Евгений Комаровский (РБК-Украина)

Комаровский высказался относительно повторных прививок от туберкулеза для детей

Евгений Комаровский рассказал про вакцинацию против туберкулеза - БЦЖ - для детей в семь лет и отметил, что повторно делать прививку детям в этом возрасте нецелесообразно. Известный педиатр в своем Instagram ответил на вопрос взволнованной женщины из Молдовы, где купить эту вакцину невозможно.

Доктор Комаровский разрушил популярный миф относительно ревакцинации и озвучил позицию Всемирной организации здравоохранения относительно вакцины БЦЖ.

Врачу высшей категории задали вопрос о том, эффективна ли повторная вакцинация ребенка и что делать, чтобы ее защитить, если БЦЖ отменили в 7 лет - а в стране (в Молдове) эпидемия туберкулеза.

Повторная вакцинация БЦЖ для детей в 6-7 лет не нужна (Иллюстративное фото: pixabay.comdfuhlert)

"То, что у вас не вакцинируют в 7 лет - это совершенно правильно, это позиция Всемирной организации здравоохранения", - успокоил доктор Комаровский.

Он добавил, что медицинская наука не стоит на месте, и после серьезного анализа массивного объема информации ученные пришли к выводу, что дополнительная вакцинация БЦЖ в 6-7 лет нецелесообразна и не имеет смысла.

Доктор Комаровский высказался относительно БЦЖ для детей в 7 лет (Видео: instagram.com/doctor_komarovskiy)

Добавим, что в Украине согласно новому календарю прививок детей будут прививать от туберкулеза (БЦЖ) 1 раз - на 3-5 сутки жизни. Ревакцинацию в 7 лет делать больше не нужно.

Как сообщалось ранее, недавно доктор Евгений Комаровский посоветовал, как правильно выбрать рюкзак для школьника, чтобы не спровоцировать сколиоз или же кифозную осанку.

Также мы писали о том, что доктор Комаровский рассказал о том, можно ли лечить ангину препаратами на основе спирта - педиатр довольно резко высказался о использовании подобного подхода.

Напомним, ранее Комаровский жестко раскритиковал новомодный прибор, который по уверениям производителей должен убивать в помещении все вирусы.