Не тратьте деньги: Комаровский разнес новомодный прибор, убивающий вирусы

Евгений Комаровский (коллаж: РБК-Украина)

Евгений Комаровский дал родителям важный совет относительно профилактики ОРВИ

Доктор Комаровский рассказал, как он относится к инновационному устройству, который по уверениям производителей способен убивать в помещении вирусы. В данном устройстве установлены особые кварцевые лампы, которые ультрафиолетом облучают воздух. Именитый педиатр разместил соответствующее видео на своей странице в Instagram.

К Комаровскому обратились родители с просьбой дать экспертную оценку рециркулятору воздуха. Педиатр ответил, что относится к устройству довольно скептически.

Комаровский рассказал, как бороться с вирусами (фото: unsplash.com)

Он утверждает, что данный прибор может пригодиться в медицинских учреждениях, но внутри классов или других помещений, где есть здоровые дети, никакой особой пользы от рециркулятора нет.

"Намного полезнее - проветривание помещений. Вирусы размножаются в дыхательных путях человека. Если в воздухе комнаты, пусть даже проходящей через рециркулятор, оказывается человек, который является источником вируса, то этот человек во время общения заражает других людей, то этот рециркулятор не поможет никак", - уверенно заявляет Комаровский.

Евгений Комаровский в который раз напомнил о важности регулярных проветриваний и прогулок с детьми на свежем воздухе.

Комаровский рассказал, как бороться с вирусами (фото: unsplash.com)

К слову, ранее Евгений Комаровский разрушил миф о том, что ребенку можно навредить частым промыванием носа физраствором.

Напомним, недавно педиатр рассказал, чем опасны для детей социальные сети,, и как минимизировать данный риск.

Ранее мы писали, что доктор Комаровский ответил на важный вопрос о том, может ли бешенство передаваться от зараженного человека к другому человеку.