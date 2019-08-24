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Чревато сколиозом: Комаровский рассказал о правильном рюкзаке для школьника

STYLERЖизнь    24.08.2019 - 08:19
Чревато сколиозом: Комаровский рассказал о правильном рюкзаке для школьника
Евгений Комаровский (фото: РБК-Украина)

Доктор Комаровский рассказал родителям, как не навредить школьнику неправильно подобранным портфелем

Доктор Комаровский посоветовал родителям школьников, как правильно выбрать школьный рюкзак, который бы не навредил здоровью ребенка. Именитый педиатр разместил соответствующее видео на своей странице в Instagram.

По мнению Комаровского, правильный рюкзак для школьника должен соответсвовать пяти основным требованиям, среди которых специальные лямки и нашивки-фликеры.

Чревато сколиозом: Комаровский рассказал о правильном рюкзаке для школьника

Комаровский рассказал, каким должен быть школьный рюкзак (nus.org.ua)

Пять требований для правильного школьного рюкзака:

  • Рюкзак должен заканчиваться на уровне поясницы, перехода в ягодицы, то есть как-бы упираясь в попу.
  • Рюкзак должен быть жестким, в первую очередь спинка. Это нужно для того, чтобы, когда ребенок ходит, у него была прямая спина и не развивался кифоз и сколиоз.
  • Рюкзак должен плотно прилегать к спине. Спереди, важно чтобы он лямками прилегал к плечам. Нужно, чтобы были специальные фиксаторы к животу. Все это необходимо для того, чтобы рюкзак не болтался во время ходьбы.
  • Лямки должны быть амортизирующими - с мягкими вставками.
  • На рюкзаке должны быть светоотражатели - специальные фликеры, чтобы в темное время суток водитель смог увидеть ребенка со 120 метров. Это очень важно для безопасности ребенка.

Комаровский рассказал, каким должен быть школьный рюкзак (nus.org.ua)

Ранее педиатр жестко раскритиковал новомодный прибор, который по уверениям производителей должен убивать в помещении все вирусы. Эксперт посоветовал родителям не тратить деньги на ноу-хау.

К слову, ранее мы писали о десяти нововведениях, которые ждут школьников уже с 1 сентября 2019 года. Среди них обязательная вакцинация и обновленное школьное меню, которое предусматривает "шведский стол".

Стоит отметить, что недавно Евгений Комаровский дал родителям подростков несколько важных советов относительно полового воспитания. Педиатр рассказал, кто из родителей должен беседовать с ребенком на деликатные темы.

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