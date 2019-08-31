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Не стоїть на місці: Комаровський розвіяв популярний міф про БЦЖ (відео)

STYLERЖиття    31.08.2019 - 08:09
Не стоїть на місці: Комаровський розвіяв популярний міф про БЦЖ (відео)
Фото: Доктор Євген Комаровський (РБК-Україна)

Комаровський висловився щодо повторних щеплень від туберкульозу для дітей

Євген Комаровський розповів про вакцинацію проти туберкульозу - БЦЖ - для дітей у сім років і зазначив, що повторно робити щеплення дітям у цьому віці недоцільно. Відомий педіатр у своєму Instagram відповів на запитання схвильованої жінки з Молдови, де придбати цю вакцину неможливо.

Доктор Комаровський спростував популярний міф щодо ревакцинації та озвучив позицію Всесвітньої організації охорони здоров'я щодо вакцини БЦЖ.

Лікарю вищої категорії задали питання про те, чи ефективна повторна вакцинація дитини і що робити, щоб її захистити, якщо БЦЖ скасували в 7 років - а в країні (у Молдові) епідемія туберкульозу.

Не стоїть на місці: Комаровський розвіяв популярний міф про БЦЖ (відео)

Повторна вакцинація БЦЖ для дітей у 6-7 років не потрібна (Ілюстративне фото: pixabay.comdfuhlert)

"Те, що у вас не вакцинують у 7 років - це абсолютно правильно, це позиція Всесвітньої організації охорони здоров'я", - заспокоїв лікар Комаровський.

Він додав, що медична наука не стоїть на місці, і після серйозного аналізу масивного обсягу інформації вчені прийшли висновку, що додаткова вакцинація БЦЖ в 6-7 років недоцільна і не має сенсу.

Доктор Комаровський висловився щодо БЦЖ для дітей у 7 років (Відео: instagram.com/doctor_komarovskiy)

Додамо, що в Україні згідно з новим календарем щеплень дітей щеплюватимуть від туберкульозу (БЦЖ) 1 раз - на 3-5 добу життя. Ревакцинацію у 7 років робити більше не потрібно.

Як повідомлялося раніше, нещодавно доктор Євген Комаровський порадив, як правильно вибрати рюкзак для школяра, щоб не спровокувати сколіоз.

Також ми писали про те, що доктор Комаровський розповів про те, чи можна лікувати ангіну препаратами на основі спирту - педіатр досить різко висловився про використання подібного підходу.

Нагадаємо, раніше Комаровський жорстко розкритикував новомодний прилад, який за запевненнями виробників повинен вбивати в приміщенні всі віруси.

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Новини України здоровьевакцинацияДоктор КомаровскийЄвген Комаровський
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