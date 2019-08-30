Здесь я на стороне бабушки: Комаровский указал на важный нюанс ухода за ребенком

Евгений Комаровский (фото: РБК-Украина)

Доктор Комаровский посоветовал родителям учитывать желания ребенка

Доктор Комаровский рассказал, можно ли полноценно кормить ребенка в первый день заболевания острой респираторной вирусной инфекцией. О правилах питания заболевшего ребенка именитый педиатр рассказал в персональном блоге на Instagram-странице.

К Евгению Комаровскому обратилась мама восьмилетнего мальчика, который проснулся с болью в горле и насморком. У женщины возник спор с бабушкой ребенка, которая настаивает на том, что внука нужно сытно накормить.

Мама пишет, что состояние ребенка удовлетворительное и сын просит кушать. Но женщина хочет повременить с едой до 17:00, чтобы "печень могла легко справиться с "соплями". А тем временем она поит его лишь теплой водой каждые 30 минут по полстакана и промывает нос физраствором. А вечером планирует дать легкий ужин, к примеру сладкий чай с печеньем.

Комаровский рассказал о питании ребенка во время ОРВИ (фото: unsplash.com)

В данном случае педиатр встал на сторону бабушки, что для Комаровского, критикующего подходы старшего поколения, абсолютно нетипично. Он посоветовал прислушиваться, в первую очередь, к желанию самого ребенка.

"Первое правило кормления заболевшего ребенка - руководствоваться прежде всего его аппетитом. Хочет есть - обязательно давать. Так что в данной ситуации я на стороне бабушки. Другое дело, что, предлагая еду, нужно следить за концентрацией содержимого и размером порции. В супе ложка вполне может плавать, а не стоять", - посоветовал доктор Комаровский.

Комаровский рассказал о питании ребенка во время ОРВИ (фото: instagram.com/doctor_komarovskiy)

К слову, накануне 1 сентября Евгений Комаровский посоветовал, как правильно выбрать рюкзак для школьника, чтобы не спровоцировать сколиоз или же кифозную осанку.

Напомним, ранее педиатр рассказал об опасном компоненте, который часто добавляют производители в разные виды детской косметики - от кремов до шампуней. Эти химические составляющие могут вызывать у ребенка зуд, аллергию и даже выпадение волос.