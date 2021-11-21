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"Стоит как квартира": лидер Pianoбой Шуров рассказал о дорогом подарке от жены

Автор: Роман Мирончук

Лидер группы Pianoбой Дмитрий Шуров 31 октября отпраздновал свое 40-летие. При этом его жена решила подарить супругу очень дорогой рояль, который стоит как квартира.

Об этом музыкант рассказал в программе "Світське життя" на телеканале "1+1".

Шуров отметил, что жена презентовала ему роль 1925 года, о котором он очень давно мечтал.

"Я нашел рояль своей мечты - 1925 года и стоит как небольшая квартира, к сожалению. Нет, уже не небольшая, уже большая", - признался артист.

Он также рассказал о 18-летнем сыне, который очень хорошо сдал ВНО и поступил на бюджет в университет имени Тараса Шевченко на факультет философии. Хотя изначально они хотели с женой, чтобы сын учился заграницей.

Шуров также добавил, что у него никогда не было рояля. Дома у него стояло маленькое пианино.

Дмитрий Шуров рассказал о дорогом подарке от жены (видео: YouTube)

Напомним, украинские звезды шоу-бизнеса признались, где прячут деньги. Певица Алина Гросу рассказала, что у нее есть заначка, но она не стала на всю страну рассказать о ней.

Журналисты выяснили, что певец Петр Черный вкладывает свои сбережения в драгоценные камни, а муж Ольги Сумской актер Виталий Борисюк - в гитары, которые хранит на студии.

Мы также писали о том, что журналисты показали дорогущие авто украинских звезд.

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Дмитрий ШуровШоу-бизнес