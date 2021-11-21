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"Коштує як квартира": лідер Ріапобой Шуров розповів про дорогий подарунок від дружини

Автор: Роман Мирончук

Лідер гурту Ріапобой Дмитро Шуров 31 жовтня відсвяткував своє 40-річчя. При цьому його дружина вирішила подарувати чоловікові дуже дорогий рояль, який коштує як квартира.

Про це музикант розповів у програмі "Світське життя" на телеканалі "1+1".

Шуров зазначив, що дружина презентувала йому роль 1925 року, про який він дуже давно мріяв.

"Я знайшов рояль своєї мрії - 1925 року і коштує як невелика квартира, на жаль. Ні, вже не невелика, вже велика", - зізнався артист.

Він також розповів про 18-річного сина, який дуже добре склав ЗНО і вступив на бюджет до університету імені Тараса Шевченка на факультет філософії. Хоча спочатку вони хотіли з дружиною, щоб син навчався закордоном.

Шуров також додав, що у нього ніколи не було рояля. Вдома у нього стояло маленьке піаніно.

Дмитро Шуров розповів про дорогий подарунок від дружини (Відео: YouTube)

Нагадаємо, українські зірки шоу-бізнесу зізналися, де ховають гроші. Співачка Аліна Гросу розповіла, що у неї є заначка, але вона не стала на всю країну розповісти про неї.

Журналісти з'ясували, що співак Петро Чорний вкладає свої заощадження в дорогоцінні камені, а чоловік Ольги Сумської актор Віталій Борисюк - в гітари, які зберігає на студії.

Ми також писали про те, що журналісти показали дорогущі авто українських зірок.

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Дмитро ШуровШоу-бізнес