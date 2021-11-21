"Коштує як квартира": лідер Ріапобой Шуров розповів про дорогий подарунок від дружини

Шуров зазначив, що дружина презентувала йому роль 1925 року, про який він дуже давно мріяв.

"Я знайшов рояль своєї мрії - 1925 року і коштує як невелика квартира, на жаль. Ні, вже не невелика, вже велика", - зізнався артист.

Він також розповів про 18-річного сина, який дуже добре склав ЗНО і вступив на бюджет до університету імені Тараса Шевченка на факультет філософії. Хоча спочатку вони хотіли з дружиною, щоб син навчався закордоном.

Шуров також додав, що у нього ніколи не було рояля. Вдома у нього стояло маленьке піаніно.

Дмитро Шуров розповів про дорогий подарунок від дружини (Відео: YouTube)