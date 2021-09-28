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Украинские звезды шоу-бизнеса признались, где прячут деньги

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Вторник 28 сентября 2021 19:21
Украинские звезды шоу-бизнеса признались, где прячут деньги Коллаж РБК-Украина: украинские знаменитости рассказали о своих заначках
Автор: Роман Мирончук

Украинские звезды шоу-бизнеса, как и обычные люди, стараются отложить деньги на будущее. Певица и актриса Алина Гросу призналась, что у нее есть заначка, но она не решилась на всю страну рассказать о ней, чтобы не искушать воров. А вот певец Петр Черный вкладывает деньги в драгоценные камни.

Об этом знаменитости рассказали в программе "Зірковий шлях".

Солистка "Лисапетного батальона" Наталья Филион призналась, что прятала от мужа не деньги, а алкоголь, поскольку супруг любил выпить. Заначку со спиртными напитками она хранила в фортепиано.

Украинские звезды шоу-бизнеса признались, где прячут деньги

Скриншот с видео

"Я открывала нижнюю доску, а он никогда не догадывался, что туда можно что-то положить", - отметила певица.

Муж Ольги Сумской актер Виталий Борисюк вкладывает сэкономленные деньги в гитары. У него уже собралась коллекция, которая состоит из более чем 30 гитар. Инструменты находятся у него на студии.

Украинские звезды шоу-бизнеса признались, где прячут деньги

Скриншот с видео

Певица Ольга Матвиенко хранит свою заначку в коробке с украшениями. Она призналась, что бывает забывает, что у нее есть отложенные сбережения. Однажды в кризис, когда не было концертов, ей было необходимо снять клип, и деньги с заначки помогли в этом.

Украинские звезды шоу-бизнеса признались, где прячут деньги

Скриншот с видео

Певец Олег Винник не любит употреблять выражение "черный день". Артист говорит, что деньги нужно откладывать на праздник, свадьбу или другое радостное событие.

Украинские звезды шоу-бизнеса признались, где прячут деньги

Скриншот с видео

Напомним, экс-участница группы "НеАнгелы" Виктория Смеюха рассказала о проблемах со здоровьем.

Мы также писали о том, что украинская актриса Екатерина Гулякова стала жертвой мошенника.

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