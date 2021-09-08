Потап на джипе за 3 миллиона: журналисты показали дорогущие авто украинских звезд

Украинские звезды неплохо зарабатывают, поэтому могут себе позволить себе роскошные автомобили. Но звездный статус не позволяет им скрыться от прицельных камер папарацци, которым удалось выяснить все об автопарке Потапа, Монатика, Юрия Горбунова и многих других.

Дмитрий Монатик сменил авто

Ранее Дмитрий Монатик ездил на представительском седане люксовой немецкой марки - у него был Мерседес С180.

Сейчас же артист пересел на большую машину этой же марки - кроссовер Мercedes GLC 43. В салоне авто установлено умную систему, которой можно управлять с помощью одних только жестов или голосовых команд. Цена такого спортивного кроссовера ориентировочно 2 миллиона гривен.

Дмитрий Монатик

Олег Скрипка и его розовый кабриолет

Фронтмен группы "ВВ" Олег Скрипка недавно разъезжал в ковбойской одежде по набережной Днепра на розовом кабриолете. Но оказалось, что это съемки то ли клипа, то ли рекламного ролика.

В реальной жизни музыкант выбирает более практичные автомобили, сейчас артист имеет английский электромобиль Jaguar I-PACE цвета "Пьяная вишня". Это первый "паркетник", заряжаемый от тока. Запас хода у такого электрокара 470 км, а до 100 км в час он разгоняется всего за 5 секунд. Цена на него в зависимости от комплектации и мощности двигателя составляет 2-3 миллиона.

Олег Скрипка

Горбунов и Потап много лет верны одной марке

Британские автомобили любят и рэпер Потап и актер Юрий Горбунов. Эти звездные водители уже много лет верны одной марке авто. Они разъезжают по столичным дорогам на своих Range Rover. Сейчас такая новенькая машина в базовой комплектации у официального дилера в Украине стоит минимум 3 миллиона гривен. А эксклюзивная модификация со сверхмощным двигателем тянет на все пять с половиной миллионов.

Потап и Юрий Горбунов

В авто Олега Винника есть даже холодильник

Олега Винника заметили на огромном пикапе Ford Raptor. У этого суперкара в салоне есть мини холодильник под несколько бутылок пива, на крыше крепления, чтобы устанавливать палатку и большой багажник. Стоит такой гигант от американского автоконцерна сверх 2 миллиона 700 тысяч гривен. Однако следует заметить, что такую машину привозят исключительно под заказ из Штатов.

Впоследствии оказалось, что певец имеет целый парк автомобилей. Несколько раз журналисты снимали, как сам Олег, и его бек-вокалистка Таюне, которую СМИ приписывают ему в жены, катаются по городу на белоснежном Tesla Model 3. Это самый популярный в мире электрокар, новую такую в Киеве найти трудно, да и на обкатанную цена стартует с миллиона гривен.

Олег Винник

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Самый дорогой джип "Мерседес" у Насти Камесских, он стоит аж 4 миллиона гривен. Комфортабельный бусик "Шевроле" Оли Полякова потянет на 3 миллиона, а внедорожник "Вольво" Натальи Могилевской на 2.

Самой бюджетной оказалась электрическая "Тесла" Ирины Билык, цена которой всего полтора миллиона в нашей национальной валюте. Кроме того, машину ей подарил близкий друг.

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