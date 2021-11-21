ru ua
Вс, 21 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

"Стоит как квартира": лидер Pianoбой Шуров рассказал о дорогом подарке от жены

Новина українською →
Воскресенье 21 ноября 2021 22:19
"Стоит как квартира": лидер Pianoбой Шуров рассказал о дорогом подарке от жены Фото: Дмитрий Шуров (instagram.com/dmitry_shurov)
Автор: Роман Мирончук

Лидер группы Pianoбой Дмитрий Шуров 31 октября отпраздновал свое 40-летие. При этом его жена решила подарить супругу очень дорогой рояль, который стоит как квартира.

Об этом музыкант рассказал в программе "Світське життя" на телеканале "1+1".

Шуров отметил, что жена презентовала ему роль 1925 года, о котором он очень давно мечтал.

"Я нашел рояль своей мечты - 1925 года и стоит как небольшая квартира, к сожалению. Нет, уже не небольшая, уже большая", - признался артист.

Он также рассказал о 18-летнем сыне, который очень хорошо сдал ВНО и поступил на бюджет в университет имени Тараса Шевченко на факультет философии. Хотя изначально они хотели с женой, чтобы сын учился заграницей.

Шуров также добавил, что у него никогда не было рояля. Дома у него стояло маленькое пианино.

Дмитрий Шуров рассказал о дорогом подарке от жены (видео: YouTube)

Напомним, украинские звезды шоу-бизнеса признались, где прячут деньги. Певица Алина Гросу рассказала, что у нее есть заначка, но она не стала на всю страну рассказать о ней.

Журналисты выяснили, что певец Петр Черный вкладывает свои сбережения в драгоценные камни, а муж Ольги Сумской актер Виталий Борисюк - в гитары, которые хранит на студии.

Мы также писали о том, что журналисты показали дорогущие авто украинских звезд.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дмитрий Шуров Шоу-бизнес
LITE
Собор Архистратига Михаила 2021: что сегодня строго нельзя делать и главные приметы
Собор Архистратига Михаила 2021: что сегодня строго нельзя делать и главные приметы