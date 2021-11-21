"Стоит как квартира": лидер Pianoбой Шуров рассказал о дорогом подарке от жены

Лидер группы Pianoбой Дмитрий Шуров 31 октября отпраздновал свое 40-летие. При этом его жена решила подарить супругу очень дорогой рояль, который стоит как квартира.

Об этом музыкант рассказал в программе " Світське життя " на телеканале "1+1".

Шуров отметил, что жена презентовала ему роль 1925 года, о котором он очень давно мечтал.

"Я нашел рояль своей мечты - 1925 года и стоит как небольшая квартира, к сожалению. Нет, уже не небольшая, уже большая", - признался артист.

Он также рассказал о 18-летнем сыне, который очень хорошо сдал ВНО и поступил на бюджет в университет имени Тараса Шевченко на факультет философии. Хотя изначально они хотели с женой, чтобы сын учился заграницей.

Шуров также добавил, что у него никогда не было рояля. Дома у него стояло маленькое пианино.

Дмитрий Шуров рассказал о дорогом подарке от жены (видео: YouTube)