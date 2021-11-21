"Коштує як квартира": лідер Ріапобой Шуров розповів про дорогий подарунок від дружини
Лідер гурту Ріапобой Дмитро Шуров 31 жовтня відсвяткував своє 40-річчя. При цьому його дружина вирішила подарувати чоловікові дуже дорогий рояль, який коштує як квартира.
Про це музикант розповів у програмі "Світське життя" на телеканалі "1+1".
Шуров зазначив, що дружина презентувала йому роль 1925 року, про який він дуже давно мріяв.
"Я знайшов рояль своєї мрії - 1925 року і коштує як невелика квартира, на жаль. Ні, вже не невелика, вже велика", - зізнався артист.
Він також розповів про 18-річного сина, який дуже добре склав ЗНО і вступив на бюджет до університету імені Тараса Шевченка на факультет філософії. Хоча спочатку вони хотіли з дружиною, щоб син навчався закордоном.
Шуров також додав, що у нього ніколи не було рояля. Вдома у нього стояло маленьке піаніно.
Дмитро Шуров розповів про дорогий подарунок від дружини (Відео: YouTube)
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