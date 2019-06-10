Коли варто хвилюватися: Комаровський відповів на важливе питання про молочні зуби

Євген Комаровський (фото: РБК-Україна)

Євген Комаровський розповів, у яких випадках варто звернути увагу на терміни прорізування зубів

Доктор Комаровський розповів про те, що робити, якщо у дитини довго не ростуть молочні зуби. Про це іменитий педіатр повідомив на своїй Instagram-сторінці.

За словами Євгена Комаровського, який за свою медичну кар'єру оглянув понад півмільйона дітей, він жодного разу не бачив дитину, у якої б не виросли зуби. І цей процес є індивідуальним для кожного малюка.

Педіатр стверджує, що якщо у дитини немає більше ніяких тривожних симптомів, то в пізній появі зубів немає нічого дивного або небезпечного.

Комаровський розповів про пізнє прорізування молочних зубів (фото: pixabay.com)

Виключенням є небезпечні порушення обміну кальцію і фосфору, такі як важкий рахіт.

"Тобто, якщо у дитини три рази були переломи рук, ноги колесом, голова квадратом, ще й зуби не ростуть - так, є якась загальна серйозна хвороба", - заявляє педіатр.

Комаровський розповів про пізнє прорізування молочних зубів (фото: pixabay.com)

Але якщо в цілому з дитиною все в порядку - вона нормально розвивається, усміхається, але зубів поки немає, потрібно просто потерпіти. І найкраще, що можуть зробити батьки в такому випадку, це перестати заглядати дитині в рот.

Комаровський розповів про пізнє прорізування молочних зубів (відео: instagram.com/doctor_komarovskiy)

Нагадаємо, доктор Комаровський дав важливу пораду щодо атопічного дерматиту у немовлят. Педіатр розповів, до яких лікарів слід звертатися з такою проблемою.

Раніше Комаровський відповів на хвилююче багатьох батьків питання про те, чи можна запобігти виникненню грижі у дитини.

До речі, нещодавно Євген Комаровський розповів про те, з яких причин у маленьких дітей виникають розлади сну.