Стоимость топлива в Украине взлетит: как изменятся цены

Цена на топливо в Украине (коллаж: РБК-Украина)

Цена на топливо в Украине вырастет минимум на 8%

Цена на топливо в Украине недавно была снижена, но вскоре снова поднимется. Власти страны планируют ввести новые пошлины на импортные нефтепродукты для защиты отечественного производителя, что обязательно повысит цены на заправках, так как Украина закупает более 80% топлива за границей.

Незадолго до обсуждения введения пошлины в Межведомственную комиссию по международной торговле (МКМТ) при Минэкономразвития была подана жалоба от крупнейших украинских производителей топлива. В своей жалобе производители просят провести антисубсидиарное расследование и ввести пошлины на российское дизельное топливо и сжиженный газ в размере 8,46% с повышением в течение пяти лет до 25,4%. Основным доводом производителей является демпинг со стороны российских экспортеров благодаря государственной поддержке.

Директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн считает, что стоимость автогаза и дизельного топлива находится на среднемировом уровне. Об этом пишет "Сегодня".

"Довод о демпинге не соответствует действительности. Импортные нефтепродукты, включая российские, продаются в Украину с премиями к мировым котировкам (то есть, дороже – Авт.). Так, на 2020 год украинские компании заключили контракты на российское дизельное топливо с премией к европейским котировкам до 35 $/тонна, на сжиженный газ — до 22 $/тонна. Это вызвано тем, что Украина остается импортозависимой страной: в 2019 году импорт дизтоплива составил 88% в национальном балансе, сжиженного газа — 78,5%", - отметил Куюн.

Введение пошлин на российский сжиженный газ вплоть до 25% от стоимости, по словам Сергея Куюна, не будет иметь для нашего рынка никаких последствий, кроме пропорционального роста цен в опте и рознице. Ведь система поставок останется прежней из-за отсутствия альтернативы российскому импорту.

По оценкам аналитиков "А-95", только на первом этапе введения пошлин (8,46%) рост цен на дизтопливо составит минимум 1,1 грн/л, на сжиженный газ — 0,55 грн/л.

"Что в национальном масштабе будет означать увеличение затрат потребителей на 11,5 млрд грн в год, исходя из текущих минимальных цен на мировом рынке. Это плюс к тарифам на пассажирские и грузовые перевозки, минус – к конкурентоспособности украинской промышленности и платежеспособности населения", – отметил Сергей Куюн.

Эксперт также рассказал, как введение пошлин повлияет на цены.

"Введение пошлин вызовет рост цен, ослабит конкуренцию на рынке и не решит проблем украинских нефтеперерабатывающих предприятий. Наиболее критичные последствия пошлин ощутит рынок дизельного топлива, на которое приходится 70% в корзине моторных топлив", – уверен Сергей Куюн.

Замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев прогнозирует, что в случае введения предложенной пошлины 8,46%, импорт из России полностью прекратится. Это приведет к увеличению давления на оставшиеся источники поставок, в первую очередь на Беларусь, доля которой вырастет с нынешних 35% до 60% рынка. При этом возможности украинских производителей ограничены двукратным увеличением переработки, что в лучшем случае позволит увеличить рыночный вес с 12% до 25%.

"Влияние пошлин на рост цен было продемонстрировано в 2019 году, когда спецпошлина на трубопроводные поставки российского дизтоплива вызвала подорожание контрактов на 2020 год на импортное и украинское ДТ на 10 $/тонна", – напомнил Геннадий Рябцев.

Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич считает, что заградительные пошлины – это лоббистское предложение, которое приведет к повышению цен на дизтопливо примерно на гривну за литр, на сжиженный газ – на 50-60 копеек за литр.

"При нынешней ситуации с большими объемами импорта топлива нарушать заградительными пошлинами сложившийся баланс мне видится сомнительным решением. Не говоря уже о том, что рост цен ударит по карману потребителей, этот негативный эффект полностью перекроет возможный позитив для украинских производителей топлива", – поясняет Дмитрий Марунич.