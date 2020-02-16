Вартість палива в Україні злетить: як зміняться ціни

Ціна на паливо в Україні (колаж: РБК-Україна)

Ціна на паливо в Україні зросте мінімум на 8%

Ціна на паливо в Україні нещодавно була знижена, але незабаром знову підніметься. Влада країни планує ввести нове мито на імпортні нафтопродукти для захисту вітчизняного виробника, що обов'язково підвищить ціни на заправках, бо Україна закуповує понад 80% палива за кордоном.

Незадовго до обговорення введення мита в Міжвідомчу комісію з міжнародної торгівлі (МКМТ) при Мінекономрозвитку була подана скарга від найбільших українських виробників палива. У своїй скарзі виробники просять провести антисубсидіарне розслідування і ввести мито на російське дизельне паливо та скраплений газ у розмірі 8,46% з підвищенням протягом п'яти років до 25,4%. Основним аргументом виробників є демпінг з боку російських експортерів завдяки державній підтримці.

Директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн вважає, що вартість автогазу і дизельного палива знаходиться на середньосвітовому рівні. Про це пише "Сьогодні".

"Довід про демпінг не відповідає дійсності. Імпортні нафтопродукти, включаючи російські, продаються в Україну з преміями до світових котирувань (тобто, дорожче – авт.). Так, на 2020 рік українські компанії уклали контракти на російське дизельне паливо з премією до європейських котирувань до 35 $/тонна, на скраплений газ — 22 $/тонна. Це викликано тим, що Україна залишається імпортозалежною країною: у 2019 році імпорт дизпалива склав 88% в національному балансі, скрапленого газу — 78,5%", - зазначив Куюн.

Введення мита на російський зріджений газ аж до 25% від вартості, за словами Сергія Куюна, не буде мати для нашого ринку ніяких наслідків, крім пропорційного зростання цін в опті й роздробі. Адже система постачання залишиться колишньою через відсутність альтернативи російському імпорту.

За оцінками аналітиків "А-95", тільки на першому етапі введення мит (8,46%) зростання цін на дизпаливо складе мінімум 1,1 грн/л, скраплений газ — 0,55 грн/л.

"Що в національному масштабі буде означати збільшення витрат споживачів на 11,5 млрд грн у рік, виходячи з поточних мінімальних цін на світовому ринку. Це плюс до тарифів на пасажирські й вантажні перевезення, мінус – до конкурентоспроможності української промисловості й платоспроможності населення", – зазначив Сергій Куюн.

Експерт також розповів, як введення мит вплине на ціни.

"Введення мит спричинить зростання цін, послабить конкуренцію на ринку і не вирішить проблем українських нафтопереробних підприємств. Найбільш критичні наслідки мит відчує ринок дизельного палива, на яке припадає 70% у кошику моторних палив", – упевнений Сергій Куюн.

Заступник директора Науково-технічного центру "Психея" Геннадій Рябцев прогнозує, що у разі запровадження запропонованого мита 8,46%, імпорт з Росії повністю припиниться. Це призведе до збільшення тиску на інші джерела поставок, в першу чергу на Білорусь, частка якої виросте з нинішніх 35% до 60% ринку. При цьому можливості українських виробників обмежені дворазовим збільшенням перероблення, що в кращому випадку дозволить збільшити ринкову вагу з 12% до 25%.

"Вплив мита на зростання цін було продемонстровано у 2019 році, коли спецмито на трубопровідні поставки російського дизпалива викликало подорожчання контрактів на 2020 рік на імпортне та українське ДП на 10 $/тонна", – нагадав Геннадій Рябцев.

Співголова Фонду енергетичних стратегій Дмитро Марунич вважає, що загороджувальні мита – це лобістська пропозиція, що призведе до підвищення цін на дизпаливо приблизно на гривню за літр, на скраплений газ – на 50-60 копійок за літр.

"При нинішній ситуації з великими обсягами імпорту палива порушувати загороджувальними митами сформований баланс мені бачиться сумнівним рішенням. Не кажучи вже про те, що зростання цін вдарить по кишені споживачів, цей негативний ефект повністю перекриє можливий позитив для українських виробників палива", – пояснює Дмитро Марунич.