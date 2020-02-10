Пошлины на импортные нефтепродукты ударят по экономике Украины, - эксперты

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Эксперты убеждены, это решение не решит проблемы украинских нефтеперерабатывающих предприятий

Введение пошлин на импорт дизельного топлива и сжиженный газ российского производства вызовет рост цен, ослабит конкуренцию на рынке и не решит проблем украинских нефтеперерабатывающих предприятий. Об этом заявили эксперты "Консалтинговой группы А-95" по итогам изучения жалобы украинских производителей нефтепродуктов в лице ПАО "Укртатнафта", ПАО "Укрнафта"и АО "Укргаздобыча" в межведомственную комиссию по международной торговле (МКМТ), передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз компании.

Так, в своей жалобе производители просят провести антисубсидиарное расследование и ввести пошлины на российское дизельное топливо и сжиженный газ в размере 8,46% с повышением в течение пяти лет до 25,4%.

В свою очередь, эксперты "А-95" отмечают, что основным доводом производителей является демпинг со стороны российских экспортеров, что не соответствует действительности. Импортные нефтепродукты, включая российские, продаются в Украину с премиями к мировым котировкам. Так, на 2020 год украинские компании заключили контракты на российское дизельное топливо с премией к европейским котировкам до $35/т, на сжиженный газ - до $22/т. Это вызвано тем, что Украина остается импортозависимой страной: в 2019 году импорт дизтоплива составил 88% в национальном балансе, сжиженного газа - 78,5%.

"С учетом высокой импортозависимости в Украине выстроена единственно правильная система снабжения нефтепродуктами: рынок максимально открыт, обеспечена повышенная конкуренция между внешними и внутренними поставщиками и это гарантирует оптимальную цену. Предложенное введение пошлин разрушит эту конструкцию, приведет к росту цен и повысит риски сбоев в обеспечении топливом", - считает директор "А-95" Сергей Куюн.

По мнению экспертов, наиболее критичные последствия пошлин ощутит рынок дизельного топлива, на которое приходится 70% в корзине моторных топлив. Эксперты даже прогнозируют, что в случае введения предложенной пошлины 8,46% импорт из России полностью прекратится, что приведет к увеличению давления на оставшиеся источники поставок, в первую очередь на Беларусь, доля которой вырастет с нынешних 35% до 60% рынка.

При этом возможности украинских производителей ограничены двукратным увеличением переработки, что в лучшем случае позволит увеличить рыночный вес с 12% до 25%.

Введение пошлин на российский сжиженный газ вплоть до 25% от стоимости не будет иметь для рынка никаких последствий, кроме пропорционального роста. Система поставок останется прежней из-за отсутствия альтернативы российскому импорту.

По оценкам "А-95", только на первом этапе введения пошлин рост цен на дизтопливо составит минимум 1,1 грн/л, на сжиженный газ - 0,55 грн/л, что в национальном масштабе будет означать увеличение затрат потребителей на 11 млрд грн в год.

"Влияние пошлин на рост цен было продемонстрировано в 2019 году, когда спецпошлина на трубопроводные поставки российского дизтоплива вызвала подорожание контрактов на 2020 год на импортное и украинское ДТ на $10/т", - добавляют эксперта.

Основной удар придется по агропромышленному комплексу, который будет вынужден увеличить затраты на топливо вслед за резким ростом цен на минеральные удобрения, что было вызвано введением в 2018 году заградительных пошлин на российские удобрения.

"Для повышения эффективности собственникам предприятий - группе "Приват" и НАК "Нафтогаз Украины" - необходимо активнее инвестировать в увеличение глубины переработки. Параллельно правительству и нефтепереработчикам нужно найти более гибкие методы поддержки отрасли без дополнительной нагрузки на ослабленную украинскую экономику", - резюмировали эксперты "А-95".

Как писало РБК-Украина, цены на нефть марки Brent выросли более чем на 3% до 55,65 за баррель, в то время как на WTI - на 2,7% до 50,95 за баррель после сообщения о найденном эффективном средстве лечения людей, зараженных коронавирусом.