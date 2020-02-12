В Кривом Роге заблокировали нелегальный нефтеперерабатывающий завод

Фото: незаконный НПЗ (dp.npu.gov.ua)

Незаконное топливо реализовывалось на пяти АЗС города

Полиция прекратила деятельность незаконного нефтеперерабатывающего завода в Кривом Роге. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой пресс-службу Национальной полиции в Днепропетровской области.

Сообщается, что низкокачественное дизельное топливо и бензин неизвестного происхождения реализовывали на пяти автозаправочных станций (АЗС) города.

"Во время обысков правоохранители обнаружили емкости, заполненные нефтепродуктами, оборудование и транспорт для перевозки незаконно изготовленного топлива. Правоохранители отобрали образцы горючего, для проведения экспертизы. Сейчас полицейские устанавливают владельца и лиц, причастных к организации незаконного бизнеса на территории города и Украины", - сообщили в полиции.

По данному факту открыто дело по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество). Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

Ранее РБК-Украина писало, что Служба безопасности Украины (СБУ) ведет работу относительно деятельности 10 нелегальных НПЗ на территории страны.

Также сообщалось, что прокуратура Полтавской области прекратила сбыт незаконно изготовленных горюче-смазочных материалов на территории одной из нефтебаз на 37,6 млн гривен. Во время обысков было изъято 1,25 тысяч литров нелегальных нефтепродуктов.