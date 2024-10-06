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Стьобана жіноча куртка - тренд сезону: з чим її носити

Неділя 06 жовтня 2024 15:45
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Стьобана жіноча куртка - тренд сезону: з чим її носити Модна жіноча куртка (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

Восени можна поекспериментувати з різними образами. І якщо у вашому гардеробі вже є тепле пальто, то придивіться до фасону куртки, який став найпопулярнішим у модних блогерів.

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на блогерку Anouk Yve розповідає, з чим поєднувати трендову стьобану куртку.

Стьобану куртку зазвичай шиють із багаторазово прострочених натуральних чи синтетичних матеріалів. При виготовленні такого верхнього одягу завжди простібаються як мінімум два шари тканини, але зазвичай між ними є ще й третій шар - це наповнювач або утеплювач.

Стьобана жіноча куртка - тренд сезону: з чим її носити

Стьобана куртка - мастхев на осінь (фото: instagram.com/anoukyve)

Ця тенденція, яка увірвалася в модний світ у 2023 році, і точно залишиться в ньому на тривалий час. Техніка, яка використовується при створенні такого одягу, забезпечує тепло і при цьому не обтяжує зайвою вагою, а наявність у деяких моделях складних капюшонів і комірів-воронок допоможуть вам підготуватися до найнесподіваніших погодних умов.

Стьобана жіноча куртка - тренд сезону: з чим її носити

Модний варіант на осінь (фото: instagram.com/anoukyve)

З чим носити модну стьобану куртку? Найпростіший варіант на осінь - з джинсами. Одягайте улюблений светр або лонгслів, штани з деніму та слінгбеки. Для більш холодних днів підберіть до образу ботильйони на підборах.

Стьобана жіноча куртка - тренд сезону: з чим її носити

Стильний варіант на осінь (фото: instagram.com/anoukyve)

А для офісноого луку можна приглянути чорну стьобану куртку з накладними кишенями. Надягайте білий кардиган, прямі штани та ботильйони з вузькими носками на невеликому підборі-чарочці. Доповніть образ модною курткою та невеликою сумкою.

Стьобана жіноча куртка - тренд сезону: з чим її носити

Варіант в офіс чи на ділову зустріч (фото: instagram.com/anoukyve)

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