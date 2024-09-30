Трендові головні убори на осінь 2024: топ-5 стильних варіантів

Досі обходите стороною головні убори? Це даремно, адже вони не тільки завершать твій образ, а й додадуть йому потрібного настрою. У цьому сезоні осені 2024 року варто звернути увагу на кілька трендових варіантів.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, які капелюхи та аксесуари варто обрати, щоб залишатися модним і стильним. Збережіть собі і використовуйте ці поради для створення яскравих осінніх луків.

Плоскі кепки

Раніше плоскі кепки традиційно асоціювалися з серіалом "Гострі картузи" або з таксистами, але цієї осені їхній статус змінився. Ці головні убори стали модним трендом. Дизайнери рекомендують поєднувати кепки з модними елементами гардероба, як-от замшеві піджаки, мішкуваті джинси й базові лонгсліви, створюючи стильні образи.

Модні жіночі головні убори осінь 2024 (фото: instagram.com/denim.streetstyle)

Кашкет

Кашкет - це яскравий акцентний аксесуар, який вимагає продуманого стайлінгу. За повернення цього тренду в моду варто дякувати Міуччі Прада і Рафу Сімонсу. В їхньому показі осінь-зима 2024 кашкети були прикрашені пір'ям і поєднувалися з класичними пальтами благородних відтінків, строгими спідницями і кардиганами.

Цей образ ідеально підкреслює елегантний, але зухвалий стиль, який можна інтегрувати в повсякденний гардероб.

Кашкет (фото: instagram.com/charlie.km, instagram.com/denim.streetstyle)

Берети

Беретки вже давно стали універсальним осіннім аксесуаром, проте цього сезону вони особливо популярні. Це підтвердили не лише модні образи зі стрітстайлу, а й колекції від Chanel, Emporio Armani, Dolce & Gabbana та інших брендів.

Замість класичних поєднань з сорочками і тренчами, дизайнери пропонують комбінувати берет зі сміливішими речами: строгими піджаками, леопардовими штанами, спортивними олімпійками і грубими косухами. Цей аксесуар додає елегантності та дає змогу створити цікаві модні образи.

Берети на осінь 2024 (фото: instagram.com/tviy_sharfik, instagram.com/denim.streetstyle​​​​​​​)

Капелюхи-таблетки

Капелюхи-таблетки, популярні в 1960-х, були символом жіночності та елегантності, прикрашаючи образи таких ікон, як Катрін Деньов і Одрі Хепберн. Ці капелюхи стали невід'ємною частиною модних гардеробів завдяки знаменитим фільмам, де костюми підбирали легендарні дизайнери Ів Сен-Лоран і Юбер де Живанши.

Сьогодні капелюхи-таблетки знову в тренді. Сучасні інтерпретації цих головних уборів відмінно поєднуються зі штанними костюмами, пальтами чоловічого крою і стильним взуттям.

Капелюхи-таблетки (фото: instagram.com/modeblogg, instagram.com/zara__worldwide)

Ковбойські капелюхи

Ковбойський стиль уже кілька сезонів не виходить з модних тенденцій. Дизайнери та стилісти активно використовують естетику Дикого Заходу у своїх колекціях і зйомках, а інфлюенсери демонструють, як елементи цього стилю можна включити в повсякденні образи.

Ковбойські капелюхи із загнутими краями стали одним з ключових атрибутів. Белла Хадід, одна з найяскравіших прихильниць цієї тенденції, вдало поєднує їх з козаками, джинсами-кльош, денімовими спідницями і топами зі зістареної шкіри, втілюючи стиль Дикого Заходу в сучасній інтерпретації.

Ковбойські капелюхи на осінь 2024 (фото: instagram.com/denim.streetstyle​​​​​​​)