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Стеганая женская куртка - тренд сезона: с чем ее носить

Воскресенье 06 октября 2024 15:45
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Стеганая женская куртка - тренд сезона: с чем ее носить Модная женская куртка (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Осенью можно поэкспериментировать с разными образами. И если в вашем гардеробе уже есть теплое пальто, то присмотритесь к фасону куртки, который стал самым популярным у модных блогеров.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на блогершу Anouk Yve рассказывает, с чем сочетать трендовую стеганую куртку.

Стеганую куртку, как правило, шьют из многократно простроченных натуральных или синтетических материалов. При изготовлении такой верхней одежды всегда простегиваются как минимум два слоя ткани, но обычно между ними есть еще и третий слой - это наполнитель или утеплитель.

Стеганая женская куртка - тренд сезона: с чем ее носить

Стеганая куртка - мастхев на осень (фото: instagram.com/anoukyve)

Эта тенденция, которая ворвалась в модный мир в 2023 году, и точно останется в нем на длительное время. Техника, которая используется при создании такой одежды, обеспечивает тепло и при этом не отягощает лишним весом, а наличие в некоторых моделях сложных капюшонов и воротников-воронок помогут вам подготовиться к даже самым неожиданным погодным условиям.

Стеганая женская куртка - тренд сезона: с чем ее носить

Модный вариант на осень (фото: instagram.com/anoukyve)

С чем носить модную стеганую куртку? Самый простой вариант на осень - с джинсами. Надевайте любимый свитер или лонгслив, брюки из денима и слингбэки. Для более прохладных дней подберите к образу ботильоны на каблуках.

Стеганая женская куртка - тренд сезона: с чем ее носить

Стильный вариант на осень (фото: instagram.com/anoukyve)

А для офисного лука можно присмотреть черную стеганую куртку с накладными карманами. Надевайте белый кардиган, прямые брюки и ботильоны с узкими носками на небольшом каблуке-рюмочке. Дополните образ модной курткой и небольшой сумкой.

Стеганая женская куртка - тренд сезона: с чем ее носить

Вариант в офис или на деловую встречу (фото: instagram.com/anoukyve)

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