Уже сто раз посмотрела: ВСУ показали видео с танцующим военным, которое взорвало сеть

Вооруженные силы Украины записали и опубликовали видео с танцующим военнослужащим, которое взорвало сеть. На нем боец исполняет зажигательный танец под песню Уитни Хьюстон Queen of the Night.
Видео было опубликовано на странице ВСУ в Twitter.
На кадрах видно, как украинский боец с оружием в руках выполняет активные движения среди поля, которое укрыто февральским снегом.
Данное видео было опубликовано вчера, 2 февраля, и за сутки оно набрало более 95 тысяч просмотров, более 4 тысяч лайков, и почти 700 ретвитов.
Пользователи сети также активно комментируют видеоролик. Отметим, что среди них много иностранцев.
Напомним, украинский пес-разведчик Вася, чтобы вырваться из плена оккупантов отгрыз себе лапу.
Мы также писали о том, что в Харьковском госпитале умер военный ВСУ, боец 95 десантно-штурмовой бригады Игорь Тычина, которого на Донбассе в зоне проведения ООС ранил вражеский снайпер в начале недели.