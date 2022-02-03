Уже сто раз посмотрела: ВСУ показали видео с танцующим военным, которое взорвало сеть

Вооруженные силы Украины записали и опубликовали видео с танцующим военнослужащим, которое взорвало сеть. На нем боец исполняет зажигательный танец под песню Уитни Хьюстон Queen of the Night.

Видео было опубликовано на странице ВСУ в Twitter .

На кадрах видно, как украинский боец с оружием в руках выполняет активные движения среди поля, которое укрыто февральским снегом.

Данное видео было опубликовано вчера, 2 февраля, и за сутки оно набрало более 95 тысяч просмотров, более 4 тысяч лайков, и почти 700 ретвитов.

Пользователи сети также активно комментируют видеоролик. Отметим, что среди них много иностранцев.