Украинский пес-разведчик Вася на фронте вырвался из плена оккупантов. Отгрыз себе лапу (фото)

Храбрый пес по кличке Вася несколько лет "служил" вместе с украинскими разведчиками морпехами в зоне проведения ООС на Донбассе, и однажды попал в ловушку оккупантов. Но, не желая оставаться в плену, отгрыз собственную лапу, и вернулся на позиции ВСУ.

Пес породы Кане-Корсо на фронте в разведке морской пехоты прошел через многое - у него за плечами и пункт постоянной дислокации, и полигоны, и сектор, и месяцы жизни в блиндаже наравне с другими бойцами.

"Стоял на посту, носил разгрузку, дружил с блиндажными котами. Все как у людей", - говорится в публикации.

Также Белозерская отметила, что Вася должен был служить вместе с ее хвостатым боевым питомцем по кличке Бусинка, но судьба распорядилась иначе.

Так, недавно она узнала об исчезновении пса-разведчика, который, очевидно, задумался о романтике на передовой и отправился искать подружку.

Тогда морпехи начали поиски своего хвостатого побратима, и подняли дрон, чтобы обследовать местность. Так и выяснилось, что Вася угодил в ловушку, запутавшись прямо перед окопами боевиков в проводе.

"Спасти его было почти нереально, потому что туда не пролезешь незаметно. Разведчики все равно планировали ночью идти на эвакуацию собаки, но не успели...

Васька пришел. Отгрыз себе лапу и пришел на троих. Не захотел оставаться в плену. Такая судьба..." - пишет Белозерская.

Собаке оказали медицинскую помощь. Теперь разведчик Василий уже свое отслужил, и отправился на дембель. Пса отвезли в деревню к родителям хозяина.

Бойцы ВСУ помогают раненому псу-разведчику Васе, который спасся от плена боевиков на Донбассе (фото: facebook.com/bilozerska)