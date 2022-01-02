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Герою было 20 лет: умер молодой воин ВСУ, которого ранил вражеский снайпер

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Воскресенье 02 января 2022 15:52
Герою было 20 лет: умер молодой воин ВСУ, которого ранил вражеский снайпер Коллаж РБК-Украина: погиб военный ВСУ после ранения на фронте
Автор: Владимир Костырин

В Харьковском госпитале умер военный ВСУ, боец 95 десантно-штурмовой бригады Игорь Тычина, который на Донбассе в зоне проведения ООС был ранен снайпером оккупантов в начале текущей недели. Несмотря на все усилия медиков, жизнь молодого воина оборвалась 1 января. Защитнику Украины было только 20 лет.

Об этом 2 января передали в Коростенском городском коллегиуме на странице в Facebook.

Игорь Олегович 2001 года рождения был выпускником этого учебного заведения. Парень увлекался спортом и был волейболистом. Вырос в Коростене в многодетной семье.

На фронте на Донбассе боец десантник получил пулевое ранение в результате выстрела вражеского снайпера 27 декабря. Бойца госпитализировали, и врачи эти дни пытались его спасти. Увы, сердце Тычины остановилось в первый день нового 2022-го года.

"Выражаем искренние соболезнования семье и близким, потерявшим прекрасного сына, брата, внука... Искренне разделяем горе семьи погибшего военного и вместе с ними склоняем головы в великой скорби. Пусть светлые воспоминания об Игоре навсегда останутся в сердцах земляков...

Мы должны всегда помнить, какой дорогой ценой нам достается каждая минута мирной жизни и независимости Украины. Вечная слава и почет украинскому Герою и вечная ему память!" - говорится в публикации.

Как рассказала заместитель мэра Коростеня Наталья Чижевская, раненый боец был в коме в Харьковском госпитале, передает "Суспільне".

"Парень окончил в Коростене школу №10. Он вырос в многодетной семье, был спортсменом-волейболистом", - говорит чиновник.

Прощание с Игорем Тычиной состоится на центральной площади Коростеня. О дате и времени будет сообщено позже официально.

Герою было 20 лет: умер молодой воин ВСУ, которого ранил вражеский снайпер

Военный ВСУ Игорь Тычина (фото: facebook.com)

Ранее сообщалось, что на Донбассе начало Нового года прошли с обстрелами, и на фронте погиб военный ВСУ.

Напомним, в ноябре 2021-го на Донбассе террористы убили 24-летнюю военную ВСУ Татьяну Алхимову.

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