Вже сто разів подивилася: ЗСУ показали відео з танцюючим військовим, яке підірвало мережу

Збройні Сили України записали і опублікували відео з танцюючим військовослужбовцям, яке підірвало мережу. На ньому боєць виконує запальний танець під пісню Уїтні Х'юстон Queen of the Night.
Відео було опубліковано на сторінці ЗСУ в Twitter.
На кадрах видно, як український боєць зі зброєю в руках виконує активні рухи серед поля, яке вкрите лютневим снігом.
Дане відео було опубліковано вчора, 2 лютого, і за добу воно набрало понад 95 тисяч переглядів, більше 4 тисяч лайків, і майже 700 ретвітів.
Користувачі мережі також активно коментують відеоролик. Зазначимо, що серед них багато іноземців.
Нагадаємо, український пес-розвідник Вася, щоб вирватися з полону окупантів відгриз собі лапу.
Ми також писали про те, що в Харківському госпіталі помер військовий ЗСУ, боєць 95 десантно-штурмової бригади Ігор Тичина, якого на Донбасі в зоні проведення ООС поранив ворожий снайпер на початку тижня.