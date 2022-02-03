Вже сто разів подивилася: ЗСУ показали відео з танцюючим військовим, яке підірвало мережу

Збройні Сили України записали і опублікували відео з танцюючим військовослужбовцям, яке підірвало мережу. На ньому боєць виконує запальний танець під пісню Уїтні Х'юстон Queen of the Night.

Відео було опубліковано на сторінці ЗСУ в Twitter .

На кадрах видно, як український боєць зі зброєю в руках виконує активні рухи серед поля, яке вкрите лютневим снігом.

Дане відео було опубліковано вчора, 2 лютого, і за добу воно набрало понад 95 тисяч переглядів, більше 4 тисяч лайків, і майже 700 ретвітів.

Користувачі мережі також активно коментують відеоролик. Зазначимо, що серед них багато іноземців.