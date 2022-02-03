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Уже сто раз посмотрела: ВСУ показали видео с танцующим военным, которое взорвало сеть

Новина українською →
Четверг 03 февраля 2022 22:26
Уже сто раз посмотрела: ВСУ показали видео с танцующим военным, которое взорвало сеть Коллаж РБК-Украина: ВСУ записали видео с танцующим военным
Автор: Роман Мирончук

Вооруженные силы Украины записали и опубликовали видео с танцующим военнослужащим, которое взорвало сеть. На нем боец исполняет зажигательный танец под песню Уитни Хьюстон Queen of the Night.

Видео было опубликовано на странице ВСУ в Twitter.

На кадрах видно, как украинский боец с оружием в руках выполняет активные движения среди поля, которое укрыто февральским снегом.

Данное видео было опубликовано вчера, 2 февраля, и за сутки оно набрало более 95 тысяч просмотров, более 4 тысяч лайков, и почти 700 ретвитов.

Пользователи сети также активно комментируют видеоролик. Отметим, что среди них много иностранцев.

  • Я очень люблю дух и силу тех, кто защищает Украину. Какой сильный и удивительный народ украинцы.
  • Класс!
  • А я знаю какой это батальон, но не скажу. Военная тайна.
  • Теперь это мое любимое видео в сети.
  • Уже сто раз посмотрела.
  • Будем надеяться, что это все действия, которые будут.
  • Держись, Украина!
  • Лучшие!
  • С таким настроением - точно победим!

Напомним, украинский пес-разведчик Вася, чтобы вырваться из плена оккупантов отгрыз себе лапу.

Мы также писали о том, что в Харьковском госпитале умер военный ВСУ, боец 95 десантно-штурмовой бригады Игорь Тычина, которого на Донбассе в зоне проведения ООС ранил вражеский снайпер в начале недели.

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Вооруженные силы Украины военные
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