Вже сто разів подивилася: ЗСУ показали відео з танцюючим військовим, яке підірвало мережу
Збройні Сили України записали і опублікували відео з танцюючим військовослужбовцям, яке підірвало мережу. На ньому боєць виконує запальний танець під пісню Уїтні Х'юстон Queen of the Night.
Відео було опубліковано на сторінці ЗСУ в Twitter.
На кадрах видно, як український боєць зі зброєю в руках виконує активні рухи серед поля, яке вкрите лютневим снігом.
Дане відео було опубліковано вчора, 2 лютого, і за добу воно набрало понад 95 тисяч переглядів, більше 4 тисяч лайків, і майже 700 ретвітів.
February 2, 2022
Користувачі мережі також активно коментують відеоролик. Зазначимо, що серед них багато іноземців.
- Я дуже люблю дух і силу тих, хто захищає Україну. Який сильний і дивовижний народ українці.
- Класно!
- А я знаю який це батальйон, але не скажу. Військова таємниця.
- Тепер це моє улюблене відео в мережі.
- Вже сто разів подивилася.
- Будемо сподіватися, що це всі дії, які будуть.
- Тримайся, Україно!
- Кращі!
- З таким настроєм - точно переможемо!
Нагадаємо, український пес-розвідник Вася, щоб вирватися з полону окупантів відгриз собі лапу.
Ми також писали про те, що в Харківському госпіталі помер військовий ЗСУ, боєць 95 десантно-штурмової бригади Ігор Тичина, якого на Донбасі в зоні проведення ООС поранив ворожий снайпер на початку тижня.