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Вже сто разів подивилася: ЗСУ показали відео з танцюючим військовим, яке підірвало мережу

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Четвер 03 лютого 2022 22:26
Вже сто разів подивилася: ЗСУ показали відео з танцюючим військовим, яке підірвало мережу Колаж РБК-Україна: ЗСУ записали відео з танцюючим військовим
Автор: Роман Мирончук

Збройні Сили України записали і опублікували відео з танцюючим військовослужбовцям, яке підірвало мережу. На ньому боєць виконує запальний танець під пісню Уїтні Х'юстон Queen of the Night.

Відео було опубліковано на сторінці ЗСУ в Twitter.

На кадрах видно, як український боєць зі зброєю в руках виконує активні рухи серед поля, яке вкрите лютневим снігом.

Дане відео було опубліковано вчора, 2 лютого, і за добу воно набрало понад 95 тисяч переглядів, більше 4 тисяч лайків, і майже 700 ретвітів.

Користувачі мережі також активно коментують відеоролик. Зазначимо, що серед них багато іноземців.

  • Я дуже люблю дух і силу тих, хто захищає Україну. Який сильний і дивовижний народ українці.
  • Класно!
  • А я знаю який це батальйон, але не скажу. Військова таємниця.
  • Тепер це моє улюблене відео в мережі.
  • Вже сто разів подивилася.
  • Будемо сподіватися, що це всі дії, які будуть.
  • Тримайся, Україно!
  • Кращі!
  • З таким настроєм - точно переможемо!

Нагадаємо, український пес-розвідник Вася, щоб вирватися з полону окупантів відгриз собі лапу.

Ми також писали про те, що в Харківському госпіталі помер військовий ЗСУ, боєць 95 десантно-штурмової бригади Ігор Тичина, якого на Донбасі в зоні проведення ООС поранив ворожий снайпер на початку тижня.

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Збройні сили України військові
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