Стильно і "дорого": дружина Усика показала, як носити трендовий льняний костюм у звичайному житті

Дружину боксера Олександра Усика не просто так називають однією з найголовніших модниць, адже Катерина вдало поєднує тренди з власним смаком. І нині вона показала, як стилізувати бежевий костюм, аби цей образ вдало підійшов як для звичайної прогулянки, так і для урочистостей.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Stories, якими дружина Усика поділилася в Instagram .

Як носити льняний костюм влітку

Так, Катерина відвідала Книжковий арсенал та обрала для прогулянки легкий костюм. Бежеві штані та блейзер з тканини, яка "дихає" чудово підходять для спеки та захищають від сонця.

А ще це вбрання в тренді, тому з ним ви точно не "загубитесь" у натовпі.

Дружина Усика показала, як стилізувати костюм (скріншот)

Зверніть увагу на вільні силуети. Влітку слід відмовитися від обтислого одягу та надто тісних джинсів чи шортів. Тканини, які легко пропускають повітря, саме те, що вам потрібно для спеки.

Катерина стилізувала світлий костюм чорними табі-балетками та мініатюрною сумочкою. Також вона обрала темний шкіряний пасок та базовий топ, який не привертає до себе надто багато уваги й вдало пасує до загальної палітри відтінків у "луці".

Як носити костюм влітку (скріншот)

Також слід роздивитися інші аксесуари. Саме вони роблять образ "дорогим". Мінімалістичний хрестик з коштовного каміння, сріблястий годинник та жодних прикрас на волоссі - не слід звертати увагу на бренди, підібрати бюджетну альтернативу зможе кожна.

В чому перевага льняного одягу влітку