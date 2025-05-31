ua en ru
Сб, 31 травня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Стильно і "дорого": дружина Усика показала, як носити трендовий льняний костюм у звичайному житті

Субота 31 травня 2025 20:01
UA EN RU
Стильно і "дорого": дружина Усика показала, як носити трендовий льняний костюм у звичайному житті Катерина Усик (фото: instagram.com/usyk_kate1505)
Автор: Поліна Іваненко

Дружину боксера Олександра Усика не просто так називають однією з найголовніших модниць, адже Катерина вдало поєднує тренди з власним смаком. І нині вона показала, як стилізувати бежевий костюм, аби цей образ вдало підійшов як для звичайної прогулянки, так і для урочистостей.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Stories, якими дружина Усика поділилася в Instagram.

Як носити льняний костюм влітку

Так, Катерина відвідала Книжковий арсенал та обрала для прогулянки легкий костюм. Бежеві штані та блейзер з тканини, яка "дихає" чудово підходять для спеки та захищають від сонця.

А ще це вбрання в тренді, тому з ним ви точно не "загубитесь" у натовпі.

Стильно і &quot;дорого&quot;: дружина Усика показала, як носити трендовий льняний костюм у звичайному життіДружина Усика показала, як стилізувати костюм (скріншот)

Зверніть увагу на вільні силуети. Влітку слід відмовитися від обтислого одягу та надто тісних джинсів чи шортів. Тканини, які легко пропускають повітря, саме те, що вам потрібно для спеки.

Катерина стилізувала світлий костюм чорними табі-балетками та мініатюрною сумочкою. Також вона обрала темний шкіряний пасок та базовий топ, який не привертає до себе надто багато уваги й вдало пасує до загальної палітри відтінків у "луці".

Стильно і &quot;дорого&quot;: дружина Усика показала, як носити трендовий льняний костюм у звичайному життіЯк носити костюм влітку (скріншот)

Також слід роздивитися інші аксесуари. Саме вони роблять образ "дорогим". Мінімалістичний хрестик з коштовного каміння, сріблястий годинник та жодних прикрас на волоссі - не слід звертати увагу на бренди, підібрати бюджетну альтернативу зможе кожна.

В чому перевага льняного одягу влітку

  • Добре пропускає повітря - тіло "дихає" навіть у спеку
  • Вбирає вологу й швидко висихає
  • Не прилипає до тіла - тому комфортно навіть у найбільшу спеку
  • Натуральна тканина - без синтетики та подразнень
  • Виглядає стильно навіть у зім’ятому вигляді - легка недбалість зараз у тренді та не треба хвилюватися через прасування.

Вас може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
Модні тренди Стиль життя Тренди
NEWS
Росіяни втратили за добу понад 1200 солдатів і 54 артсистеми, - Генштаб
Росіяни втратили за добу понад 1200 солдатів і 54 артсистеми, - Генштаб