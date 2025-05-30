Елегантно і стильно: ексдружина Дмитра Комарова показала трендовий образ із базовою сорочкою

Олександра Кучеренко, відома модель і колишня дружина телеведучого Дмитра Комарова, продемонструвала стильний аутфіт, у якому звичайна сорочка засяяла по-новому. Зірка показала, як легко створити елегантний образ із базових речей.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її публікацію в Instagram.

Який "лук" обрала Кучеренко

Для стильної фотосесії колишня дружина Комарова обрала блакитну сорочку в стилі оверсайз. Однак її вона одягла незвичним способом - розстебнувши кілька ґудзиків і оголивши плечі.

Кучеренко показала, як носити сорочку (фото: instagram.com/aakucherenko)

Доповнити її вона вирішила шкіряною коричневою спідницею з оригінальними вставками - з картатим принтом, а також туфлями на підборах у тон і блискучими сережками.

Олександра Кучеренко показала модний лук (фото: instagram.com/aakucherenko)

Як Кучеренко стилізувала звичайну сорочку

Гра з традиційним елементом

Звичайна сорочка на ґудзиках, яку традиційно вважають досить формальним або повсякденним елементом гардероба, перетворюється на більш жіночний і спокусливий елемент, коли її носять таким чином.

Колишня дружина ведучого Дмитра (фото: instagram.com/aakucherenko)

Асиметрія і недбала елегантність

Частково розстебнута сорочка і спущені з одного або обох плечей рукави створюють враження невимушеності та легкої недбалості, що надає образу сучасної елегантності. Це має вигляд, ніби одягнена без зусиль, але при цьому дуже продумано.

Демонстрація плечей і ключиць

Відкриті плечі та ключиці є дуже жіночною і привабливою частиною тіла, і цей спосіб носіння сорочки дає змогу їх продемонструвати, не виглядаючи при цьому занадто відверто. Це підкреслює витонченість силуету.

Об'єм і контраст

Широкі рукави сорочки створюють об'єм у верхній частині, який контрастує зі спідницею, що більш облягає. Цей контраст текстур і силуетів робить образ більш динамічним.

Універсальність

Цей прийом можна адаптувати як для повсякденних, так і для більш святкових образів, залежно від тканини сорочки та поєднання з іншими елементами одягу (наприклад, джинсами, спідницями різної довжини або брюками).

Олександра Кучеренко (фото: instagram.com/aakucherenko)