Стильно и "дорого": жена Усика показала, как носить трендовый льняной костюм в обычной жизни
Жену боксера Александра Усика не просто так называют одной из самых главных модниц, ведь Екатерина удачно сочетает тренды с собственным вкусом. И сейчас она показала, как стилизовать бежевый костюм, чтобы этот образ удачно подошел как для обычной прогулки, так и для торжеств.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Stories, которыми жена Усика поделилась в Instagram.
Как носить льняной костюм летом
Так, Екатерина посетила Книжный арсенал и выбрала для прогулки легкий костюм. Бежевые брюки и блейзер из "дышащей" ткани прекрасно подходят для жары и защищают от солнца.
А еще этот наряд в тренде, поэтому с ним вы точно не "потеряетесь" в толпе.
Жена Усика показала, как стилизовать костюм (скриншот)
Обратите внимание на свободные силуэты. Летом следует отказаться от обтягивающей одежды и слишком тесных джинсов или шорт. Ткани, которые легко пропускают воздух, именно то, что вам нужно для жары.
Екатерина стилизовала светлый костюм черными таби-балетками и миниатюрной сумочкой. Также она выбрала темный кожаный пояс и базовый топ, который не привлекает к себе слишком много внимания и удачно подходит к общей палитре оттенков в "луке".
Как носить костюм летом (скриншот)
Также следует рассмотреть другие аксессуары. Именно они делают образ "дорогим". Минималистичный крестик из драгоценных камней, серебристые часы и никаких украшений на волосах - не следует обращать внимание на бренды, подобрать бюджетную альтернативу сможет каждая.
В чем преимущество льняной одежды летом
- Хорошо пропускает воздух - тело "дышит" даже в жару
- Впитывает влагу и быстро высыхает
- Не прилипает к телу - поэтому комфортно даже в самую жару
- Натуральная ткань - без синтетики и раздражений
- Выглядит стильно даже в смятом виде - легкая небрежность сейчас в тренде и не надо волноваться из-за глажки.
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