Стилістка сказала, як підготувати гардероб до нового сезону

Коли приходить новий сезон, то жінкам у своєму гардеробі хочеться щось змінити, наприклад, позбавитись старого та купити щось нове. Або просто навести порядок у своїй шафі.

Про одну з таких деталей, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram -канал стилистки Элиз Ган "Кишеньковий стиліст".

Як підготувати гардероб до нового сезону

З приходом весни виникає бажання наряджатися, діставати улюблені легкі речі та яскраві кольори. Але виникає питання: "Як тепер міксувати речі та куди їх всі дівати?".

Усе починає квітнути, відновлюватись та наповнюватись енергією, перше що рекомендовано зробити у таку погоду - перебрати всі речі з зимового та весняного сезона.

Зимові речі вже майже не потрібні і за зимовий період вони могли втратити свій привабливий вигляд, деформуватись та взагалі можуть потребувати заміни.

Тому, не пожалійте часу та приділіть увагу своєму гардеробу, оцінивши стан кожної речі. Не жалійте їх, це всього лиш річ. І до речі, якщо вам щось у своєму гардеробі вже не хочеться одягати - це означає, що ця річ не підходить вам, ви з неї морально виросли.

Як підготувати гардероб до нового сезону (фото: Freepik)

Якщо все ж таки річ має шанс на існування у наступному сезоні - приводимо її до ладу: прибираємо катишки, затяжки, перемо та складаємо на поличку.

Особливу увагу приділяємо манжетам, комірцям та горловинами светрів, бо це одна зі стресових зон яка найбільше піддається маніпуляціям, а саме тому має бути привабливою та свіжою, так само як і зона живота на светрах.

Коли усі речі зимової капсули пройшли ревізію, варто прибрати зі свого поля зору те, що точно більше не буде потрібним найближчим часом: лижні костюми, теплі рукавички, теплі чоботи, пуховики та усі «атрибути» теплої зими.

Місце яке звільнилось законно переходить до шкіряних курток, тренчів, більш легких чобіт та кросівок.

Після того, як ви приберете усе зайве та дасте місце весняному настрою та новим речам, обовʼязково приведіть до ладу шухляди, шафу та полички. І памʼятайте, що ваш гардероб - це ваше місце для творчості та прояву.

Організуйте його так, щоб вам було зручно і комфортно кожного дня обирати одяг та знаходити натхнення і сміливість для нових образів.