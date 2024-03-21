Стилистка сказала, как подготовить гардероб к новому сезону

Когда приходит новый сезон, женщинам в своем гардеробе хочется что-то изменить, например, избавиться от старого и купить что-то новое. Или просто навести порядок в своем шкафу.

Об одной из таких деталей, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram -канал стилистки Элиз Ган "Кишеньковий стиліст".

Как подготовить гардероб к новому сезону

С наступлением весны возникает желание наряжаться, доставать любимые легкие вещи и яркие цвета. Но возникает вопрос: "Как теперь миксовать вещи и куда их все девать?"

Все начинает цвести, восстанавливаться и наполняться энергией, первое, что рекомендовано сделать в такую погоду - перебрать все вещи с зимнего и весеннего сезона.

Зимние вещи уже почти не нужны и за зимний период они могли потерять свой привлекательный вид, деформироваться и вообще могут нуждаться в замене.

Поэтому не пожалейте времени и уделите внимание своему гардеробу, оценив состояние каждой вещи. Не жалейте их, это всего лишь дело. И кстати, если вам что-то в своем гардеробе уже не хочется надевать - это значит, что эта вещь не подходит вам, вы из нее нравственно выросли.

Как подготовить гардероб к новому сезону (фото: Freepik)

Если все же вещь имеет шанс на существование в следующем сезоне - приводим ее в порядок: убираем катышки, затяжки, стираем и складываем на полочку.

Особое внимание уделяем манжетам, воротничкам и горловинам свитеров, потому что это одна из стрессовых зон наиболее подвержена манипуляциям, а именно поэтому должна быть привлекательной и свежей, так же как и зона живота на свитерах.

Когда все вещи зимней капсулы прошли ревизию, следует убрать из своего поля зрения то, что точно больше не потребуется в ближайшее время: лыжные костюмы, теплые перчатки, теплые сапоги, пуховики и все атрибуты теплой зимы.

Освободившееся место законно переходит к кожаным курткам, тренчам, более легким сапогам и кроссовкам.

После того, как вы уберете все лишнее и дадите место весеннему настроению и новым вещам, обязательно приведите в порядок ящик, шкаф и полочки. И помните, что ваш гардероб - это ваше место для творчества и проявления.

Организуйте его так, чтобы вам было удобно и комфортно каждый день выбирать одежду и находить вдохновение и смелость для новых образов.