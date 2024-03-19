Стилістка назвала цікаву деталь весняного гардероба, яка зробить ваші образи "живими"

Іноді ми навіть не уявляємо, як одна маленька деталь може змінити цілий образ, додати яскравості та вдихнути життя.

Яка деталь гардероба зробить весняні образи краще

Зараз у моду входить все те, що ми давно забули, плісировані короткі спідниці, широкі брюки та джинси, принти на одязі й так далі. Кажуть, що мода циклічна і це дійсно так, бо наразі образи молодих дівчат та жінок порівнюють з епохою 90-х та 80-х років, коли такі речі були модними.

Та якщо ж ми говоримо саме про деталі, то й вони повертаються до нас. У свій весняний гардероб цього року можна сміливо додавати гетри, шкарпетки (високі й низькі), гольфи та кольорові колготки.

Яка деталь гардероба зробить весняні образи краще (фото: Pinterest)

Шкарпетки, гетри, гольфи, колготки - усі ці прекрасні елементи одягу у цьому році стали цілим стилістичним прийомом, який трендсетери активно використовують у своїх образах.

Рекомендовано саме його втілити в життя цією весною, додаючи до своїх образів. Зазвичай, всі обирають такі речі у білому кольорі, але є й інші, не менш цікаві та гарні.

Білий колір, звісно залишається головним у такому прийомі, але якщо хочеться проявити фантазію - не стримуйте себе та купуйте яскраві речі. Це додасть образу цікавості та неординарності, які так цінується у кожній з нас.

Такі речі, як гольфи та гетри чудово виглядають у поєднанні з короткими спідницями, особливо, якщо сама спідниця має нейтральний колір або принт у клітинку.

Яка деталь гардероба зробить весняні образи краще (фото: Pinterest)