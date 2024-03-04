Стилістка сказала, чому домашні образи мають бути красивими

Домашні образи мають завжди бути комфортними, зручними та не менш стильними ніж одяг у якому ми виходимо у світ.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на на Telegram -канал стилістки Еліз Ган "Кишеньковий стиліст".

Чому домашній одяг має бути красивим

Домашні образи також, як і звичайний одяг, мають бути красивими та комфортними. Тому, приділіть цьому увагу, перевірте стан речей, чи відчуваєте ви ці речі, чи підходять вони вам та, чи підіймають настрій, чи хочеться вам у ньому робити купу справ одночасно. Це дуже важливі питання.

Поважайте себе та свої потреби, проявляйте до себе любов та турботу. І нехай навіть звичайнісінька домашня футболка нагадує вам про те, що ви сама цінна людина у вашому житті.

Варто нагадати вам про те, що речі створені для того, щоб їх носити, підіймати настрій, проявлятись та проявляти свою творчість, експериментувати та надихати інших, тих, хто знаходиться поруч.

Кожна жінка хоча б раз мала річ, яку вона береже й ця тема завжди є актуальною та важливою.

Чому домашній одяг має бути красивим (фото: Freepik)

Тому, якщо ви маєте хоча б одну річ, яка чекає свого часу або ви не можете знайти привід для того, щоб одягнути сукню яка вам подобається - памʼятайте, що той самий випадок ви створюєте самі. Головне, захотіти цього і наважитись і вам це точно сподобається.

Не забувайте, що одяг - це відображення людини, можна одразу припустити, як людина поводиться, варто лише подивитися на її вбрання. І з домашнім одягом все, так само як і з повсякденним.

Ви маєте відчувати себе королевою будь-де та будь-коли, це дуже важливо для самооцінки та проявлення себе.